港股成交連續兩周少於千億　基金界揭乾塘原因　恒指變「雙失」

港股踏入8月業績期，不但未見以往「炒業績」的熱烈氣氛；反而愈見冷清，恒指長期在20000點樓下橫行，不論是點數波幅，抑或是成交金額，都突顯港股「乾塘」慘況。港股成交額連續15日不足1,000億元，情況為多年罕見。

除了受到中美政治角力、內地經濟不振、美國加息令資金收緊、港息抽高等當前因素外，基金界也回顧了近兩年港股市場重大變革，包括恒指世紀改革、港股印花稅「加碼」等結構性因素，勾勒出三大令港股埋下成交積弱的原因。

今年以來港股成交「陰亁」，在7月份跌至近1000億元，8月份更連續兩周日均不足1000億元。（港交所資料）

台海衝突後 港股成交「陰乾」

回看過去半年，港股其實並非如當前一蹶不振。恒指自今年3月份，跌至六年低位18000點後，國務院副總理劉鶴主持金融委會議上揚言「力保經濟」，曾刺激港股以一天3,000億極大成交，築起市場所謂的「劉鶴底」，更在6月份，向上發力嘗試突破，當時炒上的理由，是憧憬上海解封後經濟復甦，刺激恒指一度重上22000點。

翻查港交所成交數據，可見6月港股成交轉旺，日均成交達1,500億元以上，也出現所謂「東升西降」現況，而非現時「一潭死水」。

然而，升市動力一瞬即逝，中國經濟復甦不似預期，至7月多個數據反映經濟「死火」，例如反映實體經濟融資需求的新增社會融資數字跌至六年新低；製造業數據又重陷衰退。雪上加霜的是，本月初台海衝突，反映中美政治角力加劇，觸發外資對中資股更有戒心，港股連剩餘的動力都迅間消退，成交「陰乾」式下挫。截止本周二（23日），大市成交連續15日不足1,000億元，最差一日成交僅得700餘億元，是今年5月初以來最弱成交。

截止本周二（23日），大市成交連續15日不足1,000億元。﹙資料圖片﹚

基金界力數三大元兇

對於港股成交奇差，兩位基金經理不約而同直指，明顯是受到地緣政治及內地政策因素影響。馬山資本董事總經理林子傑指出，中美政治角力加劇，加上內房債務問題，已經持續困擾市場超過一年，但仍未有政策得以有效解決，最憂慮內地「爛尾樓」的問題會否惡化。

除了宏觀因素外，基金經理亦點出三大結構性因素，令到港股成交每下愈況。

元兇一：恒指派息及增長潛力「雙失」

第一個原因與恒指公司的世紀改革有關。恒指公司近年積極改革，在2020年宣布將同股不同權公司及第二上市公司納入藍籌股；在2021年落實半世紀以來最大改革，將藍籌股數目增加至80隻。期望為「誕生」逾50年的旗艦恒生指數，注入新氣象。

不過，最終事與願違，利達資產管理的基金經理及合伙人黃耀宗認為，現時恒指反淪為四不像，論増長及創新不及美股納指；論收息，現時藍籌股股息率反而比以前更差。

以往，藍籌股多屬傳統經濟「價值股」，例如大笨象滙豐﹙0005﹚、地產股等的天下，這批股份的是體積大，增長不高但派息穩定。

不過，自從2020年起，恒指公司擴大選股範疇後，新增了一批科網龍頭股，例如美團﹙3690﹚、阿里巴巴﹙9988﹚及京東（9618）等，這批股份特性是傾向不派息或派低息，將「子彈」留在上市公司謀發展。結果是造成整體恒指成分股的股息率明顯下跌（參看下圖）。雪上加霜的是，適逢內地對科網平台的「強監管」，因此，納入科網股為藍籌，不但未能為恒指添增長「動力」；更令到恒指的固有特息——「派息穩定」的優勢亦消失。

翻查過去五年恒指成分股的股息率可見，當初在2018年至2019年期間，恒指的股息率長期處於3.4厘高位以上，不過恒指世紀改革後，股息優勢不再。（彭博截圖）

翻查過去五年恒指成分股的股息率可見，當初在2018年至2019年期間，恒指的股息率長期處於3.4厘高位以上，有時甚至超過3.8厘。單計收息回報，吸引力直逼政府銀債。當時不少保守投資者，皆會買「盈富基金」自製收息倉。

不過，情況到2020年恒指改革後明顯逆轉，藍籌股股息率不但逐步跌穿3厘，低位更跌至見2.2厘，雖然股息率下跌，與當時股價炒高亦有一定關係，不過，論及核心原因，仍然是恒指公司選股出現「結構性」改革。

黃耀宗：「諗唔到有咩值得撈底！」

黃耀宗接受訪問時指出，恒指公司的「初心」，是希望擴大藍籌選股範疇，為恒指添「活力及增長力」；不過最後時與願遺，藍籌新貴股多遇上「質變」。不但做唔到增長，反而拖低了恒指本來的收息優點。他解釋指：「現時恒指冇左股息的優勢，但又做唔到「高增長」的指數，變成四不像。」

恒指是港股的旗艦指數，藍籌股優勢不再，即使近期恒指現時已經處六年多低位，當問及投資者應否趁低「儲貨」，他亦苦笑指：「諗唔到有咩值得撈底!」，因為買股票就是要看增長，現時整體港股欠缺增長前景下，寧可「轉場」，趁美股調整時低吸增長股。

利達LW基金經理及合夥人黃耀宗指，現時恒指冇左股息的優點，但又做唔到「高增長」的指數，變成四不像。（粱鵬威攝）

元兇二：印花稅加碼 成交高位跌近30%

除了港股旗艦恒指的「結構轉變」外，兩位基金經理異口同聲指出，去年8月港股印花稅加碼，亦是港股成交低迷的原因。

在一年前政府為開源，決定正式上調股票印花稅三成，買賣雙方各支付0.13%。不過，據港交所數據顯示，去年上半年尚未上調股票印花稅，本港證券市場平均每日成交金額為1,882億元；今年上半年，則明顯「縮水」，跌至1,367.7億元，跌幅逾兩成七。而最新公布的數據顯示，7月港股日均成交額僅1,085億元，按月跌28%，去年同期則有1,843億元，按年大跌41%。

黃耀宗指出，印花稅推高交易成本，以往市旺，投資者尚會認為「分少少(俾政府)有咩所謂」；不過現時市況逆轉，印花稅進一步削減基金入市意願。

林子傑認為，提高印花稅後，交易成本的上升令部份短期交易策略的利潤受到蠶食。加上現時港股市場，深受中美政治角力、以及內房債務危機因素困擾，令港股的吸引力下降。

馬山資本董事總經理林子傑表示，一般散戶沒有借貨沽空的門路，寧可不交易持有現金，機構投資者亦因為沽空借貨成本昂貴，而不容易執行短倉策略。（受訪者提供）

元兇三：港股沽空難度高 投資者寧持現金

另一方面，他亦坦言，投資者即使眼見大市不利因素多，希望沽空獲利，一般散戶沒有借貨沽空的門路，寧可不交易持有現金，機構投資者亦因為沽空借貨成本昂貴而不容易執行短倉策略。

在香港交易的期權（除了個別科網股）的流通量不足，買賣差價（spread）往往很大，市場深度較美股市場相形見拙，靈敏度不足。

即使是大戶常用的恒指期貨，亦要面對現時市場流通量不足的問題。因此，在欠缺有效及流通量足夠的衍生工具之下，投資者寧可減少操作，港股進一步「陰乾」。