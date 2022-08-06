加股票印花稅一周年　適逢成交挫四成　業界力陳監管欠市場化

受新冠疫情影響，政府為開源決定於去年8月起，正式上調股票印花稅三成，買賣雙方各支付0.13%，估算可額外增加80億元收入。當時業界提出反對，直言是「殺雞取卵」；政府為政策護航，指香港沒有股息稅、資本增值稅，不認為投資者會轉到其他市場投資。



一年過去，據《香港01》統計，加稅後本港日均成交額按年跌近三成。背後原因有許多，但業內人士認為，政府加稅的舉動，只是近年政策欠靈活性、不夠市場化冰山一角例子，他們力陳當局強監管之痛，冀政府可以與時並進，勿令市場機遇流走。



一年過去，香港市場經歷翻天覆地的改變，在中美兩國關係持續轉差、內地疫情升溫、美聯儲加息，以至俄烏戰爭所引發的一連串問題，都影響著港股表現。今年3月恒指一度低見18235點，創十年新低。

受市場拖累，大市成交低迷，據港交所（0388）年報及網頁數據，去年上半年尚未上調股票印花稅，本港證券市場平均每日成交金額為1,882億元；今年上半年則下跌至1,367.7億元，跌幅逾兩成七，而最新公布的數據顯示，7月日均成交額僅1,085億元，按月跌28%，去年同期則有1,843億元，按年大跌四成一，政府多收印花稅的如意算盤暫時「打得不響」。

今年上半年本港證券市場平均每日成交金額為1367.7億元，跌幅逾兩成七。（資料圖片）

陳柏楠：炒家買賣金額縮最多五成

證券商協會主席陳柏楠接受《香港01》訪問坦言，港股成交減少受不同因素影響，但部分通過大手買賣，以賺取差價的炒家，就明顯因印花稅成本上升，大縮買賣金額三至五成。他指出，過去一眾炒家於股票市場買賣時「 賺一、兩格就走」，因此交易量可以好大，惟加印花稅後，成本上升加上市況低迷，炒家轉趨收斂，「轉身都轉唔到，唔止無利可圖，直頭係有風險！」

有專門為客戶提供投資方案、主打港美股市，惟不願透露姓名的本地基金經理亦向《香港01》稱，除了成交額大減外，不同對沖基金或共同基金，亦減少於港股進行其他類型的策略投資。

他解釋，基金不只是做一些「買賣股票升跌」的策略，亦包括於期貨市場進行對沖，惟加印花稅後，交易成本上升，相關投資策略減少，令市場效率大減，「好明顯睇到，舊年（底）開始， 期貨個Spread（差價）係闊咗，令有啲交易策略做唔到，我有時都（只係）喺美國做，雖然時間唔夾，但（人哋）市場深度夠......（加印花稅）長遠影響咗市場競爭力。」

業界指因印花稅成本上升，通過大手買賣以賺取差價的炒家，明顯減少操作。﹙資料圖片﹚

業界促監管思維「市場化」

印花稅可加可減，雖然重新削減、甚至取消股票印花稅，對刺激成交有作用，但不論是陳柏楠，抑或該基金經理皆認為，上調印花稅背後反映的是當局管治思維不夠「市場化」，未能與時並進，以應對今天地緣政治緊張、逆全球化升溫的大局，他們擔心本應屬於香港的機遇，會流走到其他市場。

該基金經理解釋，在今天的大環境下世界競爭激烈，在政治及疫情影響下，香港定位暫時有不穩定性，如本港繼續「封關」下，外資減少在港的擴張步伐，「外資大行年初開始冇乜加過高層位。」

對此局面，當局仍「唔夠市場化，唔夠friendly」，他以本地電商友和（2347）上市為例。該股去年6月底，首次申請上市文件失效，於年底再遞交上市申請，到今年6月才可掛牌，「友和上年已經做緊roadshow（路演），但因為各種唔同嘅監管機構原因拖慢IPO。」

友和於今年六月正式上市，惟去年出現首次申請上市文件失效的情況。（資料圖片）

新股把關嚴 復牌要求極高

據《香港01》統計，上半年有27隻新股上市，當中5隻以介紹形式上市，新股集資額僅約181億元，按年大跌九成，為10年來最少。其中，本地公司僅佔兩宗。 陳柏楠進一步指出，「 呢幾年有幾多中、小型公司，一申請上市就開綠燈？唔會畀咁多問題你？獨角獸嚟上市，佢哋問嘅問題數目同深度係有分別。（呢幾年）有幾多中、小企上到市？又有幾多停咗牌嘅，又可以復牌？」

陳柏楠認為，當局除嚴格把關新股上市外，對公司復牌要求亦極高，「唔可以一本通書睇到老，疫情下有啲公司業務轉型，但業務性質唔同，你（港交所）又禁佢......咁做只會令中、小企公司上市、復牌無望。」翻查港交所數據，今年1月至今，單是主板及創業板，分別有17間及6間公司的上市地位，按照《上市規則》除牌程序予以取消，僅較新股上市數目少4間。

業界憂新加坡搶去本港機遇。（資料圖片）

憂新加坡搶去本港機遇

所有監管最終均涉及成本問題，該基金經理直言，「成本高，最終影響競爭力。」眼下，市場環境較以往差，或許令問題更加突出，他提到，業界仍要面對實名制、新的ESG披露等新措施，生意少了，但額外成本持續增加，「（推行新措施）時間上又係咪可行？ 即係嗰句，你唔夠市場化囉，同競爭對手相差太遠。」

政府常言本港有背靠祖國的優勢，但他再以新加坡為例，「呢個咁強嘅對手，香港一收緊，新加坡就話『你過嚟啦』......虛擬貨幣香港有好多（監管）唔清晰，新加坡就張開雙手。」今年港交所推出的SPAC（特殊目的收購公司）上市制度，目前有兩隻成功上市，「但你De-SPAC（併購）要求、程序，唔比一隻傳統IPO為低，咁點解要用？最後都係嗰個字—唔夠市場化，對市場機遇係有影響。」

翻查資料，新交所去年9月引入SPAC後，至今有7隻成功掛牌，相反香港年初至今，僅兩隻成功上市，另有10間仍正在等候上市。

有基金經理指，只要香港保持優勢，外資定會定重回市場，。（美聯社）

投資環境須更「百花齊放」

該基金經理更苦笑道，「呢個現實大家都睇到，你睇港交所﹙0388﹚股價都睇到啦。」他認為，香港需要提供一個更市場化、更靈活、更百花齊放的環境，去應對今天的局面，「 好似成日話公司喺香港開銀行戶口好難，但都咁多人過嚟， 就係因為你有機遇，依家賺錢機會少咗，你仲咁嘅態度？」

至於港股近日的低迷，他則認為只屬周期問題，「經濟周期唔同，環境唔同，睇企業都唔同，騰訊、亞馬遜呢啲，有時順周期，有時逆周期。」長遠而言，只要內地經濟仍有增長，而香港保持優勢，外資會定重回市場，「香港定位上，繼續係西方進入內地、或者（內地）走出去嘅窗口，之不過投資啲乜，同啲錢留喺邊度，係兩件事，國際環境改變，機構投資者同有錢人，都會想啲錢坐得分散啲，所以就算啲錢移咗去新加坡，若果香港有投資機會嘅話，都會投資返呢一邊。」