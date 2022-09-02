銀色債券｜約29萬人認購　發行額勢增至450億　人均料獲約15手

【銀色債券2022／銀債／認購申請／Silver Bond／認購日期／派息息率／銀髮iBond／長者iBond】港府推出的第七批銀債於今日﹙2日﹚下午2時截至認購，由於保底息加至4厘，好過定存，市民反應熱烈。

港府︰認購金額達626.4億元

政府發言人表示，從配售機構收集到的初步資料，認購金額達626.4億元，認購人數約29萬人。以上數據為配售機構的初步數據，有待進一步核實，最終數字可能會有所調整。

今次的認購金額為626.4億元，是目標發行額的約1.8倍，而認購人數達29萬，較去年高13%。

政府發言人補充，由於銀色債券的認購反應熱烈，預計最終發行額將提高至上限450億元，計劃於9月9日(星期五)公布配發結果。若以此發行額計算，人均料可獲分大約15手。

中銀香港預計，如果以發行額增至450億元，申請16手或以下的人士可獲全數派發。﹙資料圖片﹚

中銀香港︰認購人數創該行新高

事實上，多家銀行及證券行認購人數創新高。中銀香港預計，如果以發行額增至450億元，申請16手或以下的人士可獲全數派發。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，今年銀色債券認購一如預期反應熱烈，經中銀香港認購銀色債券的人數創本行新高，較去年上升接近2成，而經手機銀行認購的客戶數目亦較去年上升7成。本行預計今年市場整體認購人數可超過28萬人，如果以發行額最多增至港幣450億元計算，預計申請16手或以下的人士可獲全數派發。由於近期市況較波動，而銀色債券可鎖定三年的4厘保證回報，相信客戶會長期持有銀色債券收息。

滙豐︰銀債認購宗數創新高

滙豐香港財富管理及個人銀行投資及財富管理部主管安博哲表示，新一批銀債的認購反應非常熱烈，經該行認講的申請宗數在新客戶帶動下創歷年新高，超過40%的客戶未有於2021年認購銀債，並有超過10%的客戶是申請銀債前，才於8月新開立投資戶口。另外，不少客戶都經由數碼渠道進行認購，其中經滙豐流動理財遞交申請的比例高於去年。

恒生︰總認購人數打破歷年紀錄

恒生銀行投資產品及顧問業務主管李佩珊表示，恒生客戶認購第七批銀色債券的反應十分熱烈，總認購人數打破歷年紀錄，當中以60至64歲的客戶反應最為踴躍，認購人數及金額均高於其他年齡組別。事實上，恒生早前一項有關退休規劃的調查亦顯示，近6成的受訪者表示為未來退休生活做準備是人生三大目標之一。而從近年銀色債券、通脹掛鈎債券及綠色債券等面向零售投資者的計劃先後推出及深受客戶歡迎，反映市場對提供回報穩定的投資選項有一定需求，以便及早為未來作準備。

渣打香港接則稱，獲銀債申請人數，較上一批增1成。

恒生稱，該行客戶認購第七批銀色債券的反應十分熱烈，總認購人數打破歷年紀錄。(資料圖片)

工銀亞洲︰最高認購金額約為400萬元

工銀亞洲稱，第七批銀色零售債券的認購反應十分熱烈， 總認購人數與第六批相若，最高認購金額約為400萬元(即400手)，每名投資者的平均認購金額為20萬元(即20手)，透過電子渠道認購的客戶較往年上升一成，整體銷售情況符合預期，表現理想。

該行零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，就整體市場而言，今批銀債的認購反應如預期般熱烈，主要是由於今次銀色債券的保證息率由去年的3.5%上調至4%，加上發行規模可視乎市況調高至450億，相信在現時波動的市況下，銀色債券對銀髮投資者而言是相對穩健的投資選擇。

招商永隆銀行指，於整個銀色零售債券的認購期內的平均每名客戶認購金額為24萬元，最高認購金額為500萬元。而經電子渠道（手機銀行/ 網上銀行服務）認購的客戶人數佔比為60%。

信銀國際接獲之銀債平均認購金額超過23萬元，最高認購金額高達300萬港元。本行將推出銀債退款優惠，由9月14日至30日，客戶利用銀債退款敍做6個月港元定期存款，可享特惠年利率。

東亞銀行指，新一批政府銀色債券，該本行錄得踴躍的認購反應，符合預期。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，是次合共收到接近2,150人申請，認購金額近4億元。

耀才︰逾2000人申請 金額近4億

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，是次合共收到接近2,150人申請，認購金額近4億元，認購最多的客人200萬元。是次反應非常熱烈，無論認購人數及金額，亦創出新高。他指出，今年股票市場的表現反覆及新股市埸表現不濟，再加上全球股市或債券市場陰性不定，在苦無投資方向的情況下，銀債令其找到穩定回報的出路。預計抽15手以下將會全中。

致富證券董事及證券業務主管郭家安表示，該行共有1,185人申請認購銀債,，較上一批增25%，金額約2億，人數及金額雙雙創歷史新高。

富途證券國際（香港）稱，截止今日上午十時半結束，銀債認購共接獲逾2,000人申請，獲得近4億港元總認購金額，人均認購17手，最高認購額為100手。