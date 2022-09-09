英女王逝世｜王室疫前每年為英國經濟增值19億鎊　多體現於旅遊業

英女王伊利沙伯二世於今日香港時間凌晨離世，享年96歲。女王在位逾70年，為英國在任最長的君主，雖然並無實權，但是作為國家元首，她有助英國社會穩定發展之餘，原來對英國經濟亦有帶來實質貢獻。

據Brand Finance行政總裁David Haigh於2021年接受《福布斯》訪問時指出，英國王室相當具有影響力。縱使皇室成員個人從商業事務中獲利，但他估計在新冠肺炎爆發前整個王室每年為英國經濟，產生19億英鎊價值。

他指出王室對英國的經濟貢獻，主要圍繞在旅遊業，又指出在2017年，免費媒體中有關英國王室的報道，產生的價值約2.83億英鎊。

早於2017年，Brand Finance亦曾發表報告，指出英國王室每年為英國經濟的貢獻為18億英鎊，並且至2017年累計為英國帶來675億英鎊價值。

王家認證可以增加價值10%

在訪問時，他又指出女王對產品賦予的王家認證，亦最具有價值，特別是對高級消費品而言，王家認證是相當重要，認為具有認證可以促使持有人提高價值10%。

他指出與王室相關的公司及機構，從中獲得的收益能高於成本。