英女王逝世｜英國駐港總領事館下半旗致哀　Facebook轉黑白相悼念

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡離世，享年96歲。在香港，金鐘法院道1號的英國駐香港總領事館今早（9日）下半旗致哀，而英國駐香港總領事館Facebook專頁今早換上伊利沙伯二世的黑白圖片，並上載白金漢宮宣布英女王死訊的公告，不少人留言悼念，包括相信是在港英人留言查詢英國駐香港總領事館是否有弔唁安排。



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英國王室香港時間今日凌晨宣布，伊利沙伯二世在巴爾莫勒爾堡離世，享年96歲，王儲查理斯即時繼位，全英國進入10日哀悼期。

今早7時，金鐘的英國駐香港總領事館已下半旗致哀，現場暫未見有人獻花或悼念。英國駐香港總領事館Facebook專頁亦於今早約8時換上印有伊利沙伯二世肖像的黑白圖片，悼念英女王離世。

英國駐香港總領事館Facebook專頁9月9日早上（香港時間）換上伊利沙伯二世的黑白圖片。

▼ 英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）離世▼

