英女王逝世｜卓慧思致哀　籲民眾效忠查理斯

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月9日逝世，享年96歲。英國首相卓慧思之後在首相府門前發表講話，稱所有人都為女王逝世而心碎；她的離世對英國以及全世界來說都是衝擊。



卓慧思3天前才正式獲女王任命籌組政府。這位新任首相有可能是最後一批覲見女王的人。

她說，歷經風風雨雨，伊利沙伯女王為英國建立穩定和強大的國家，她的精神將永存。

她把在位70年的女王描述為「建立現代英國的基石」。她說：「我們的國家在她的統治下發展壯大。英國之所以成為今日的偉大國家，是因為她。」

英女王伊利沙伯二世2022年9月6日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡接見新首相卓慧思，是她在位70年來，第15位首相。（AP）

卓慧思稱：「我們現在是一個現代化、繁榮、充滿活力的國家。與我們同甘共苦，伊利沙伯二世女王為我們提供我們需要的穩定性和力量。」她說，女王是大不列顛的精神，而這種精神將永存。

她又說：「這是損失重大的一天，但伊利沙伯女王留下偉大的遺緒。」

她也在講話中表示效忠新王查理斯：「王冠正如1,000多年以來那樣傳給了我們的新君主，我們的新國家元首，查理斯三世國王陛下。」

她稱：「在舉國與查理斯同哀之際，我們須上下一心支持他，去幫助他承擔他現在為我們所有人承擔的重大責任。我們向他獻上我們的忠誠和忠心，就像他的母親長期以來為這麼多人付出了這麼多。」

她說，在國家經歷第二個伊利沙伯時期之際，英國迎來新的時代。她的講話最後已「天佑國王」作結。

英女王逝世：圖為2022年9月9日，英國首相卓慧思在首相府門外就英女王去世發表講話，籲民眾對新英王查理斯效忠。（AP）

數名英國前首相也公開致哀，卡梅倫（David Cameron）稱：「在這個對我們的國家來說莊嚴和深刻悲傷的時刻，我衷心地表達我的哀悼。

英國前首相文翠珊（Theresa May，又譯作特蕾莎・梅）稱王陛下將自己的一生毫無保留地奉獻給了服務國家。

英國前首相貝理雅（Tony Blair）則稱，「英國失去的不僅是我們的君主，還是我們國家的『女家長』。」

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