陳茂波：樓價較去年高位回落逾5%　冀消費券提振經濟

財政司司長陳茂波今日（11日）發表網誌，指外圍經濟及金融市場所承受的風險已進一步增加，當中，樓價較去年高位回落逾5%，連同港股市況偏弱，均遏抑市民消費意欲及影響經濟氣氛。隨著第二期的消費券將於10月1日發放，陳茂波冀新一輪消費券能提振經濟，為零售餐飲市道帶來另一輪的支持。



新一批（第七批）銀色債券近日公布認購結果，陳茂波表示，發行收到破紀錄近29萬份合資格申請，較去年多約13%，認購總金額近625億港元。當中約六成半申請人年齡介乎60至69歲，三成半則年逾70，年齡最高的申請人為104歲。由於反應熱烈，將最終發行額提升到450億元的上限，較去年的發行規模多五成。認購20手或以下的合資格申請人，將獲全額分配，即所有合資格申請人當中約六成八將獲足額配發。

他又指，即使銀債的保證息率上升，卻不會影響債券基金的穩健性和可持續性。而債券基金本身並不是財政儲備的一部分，亦與政府的其他帳目分開處理，故發債所得和利息成本與政府財政兩者拉不上關係。此安排運作多年，也適用於通脹掛鈎債券。至於發行綠色債券募集的資金，則明確規範投資於綠色基建項目用途。他強調須嚴守財政紀律，不會透過發債來支付政府的經常開支。

陳茂波表示，今年首八個月的物業成交量較去年同期下跌近四成。（資料圖片）

首八個月樓市成交量跌近四成

近來美聯儲加快加息步伐，陳茂波認為，外圍息率趨升對本地息口的影響近日已進一步浮現。以普遍與按揭貸款利率掛勾的港元一個月銀行同業拆息為例，息率已由年初的約0.13%上升至逾2%。面對資金成本增加，不少銀行已經陸續調高按揭貸款鎖息上限，供樓人士的按揭負擔難免有所增加。而隨著美國累計加息至較大幅度，本地銀行亦可能調整存貸利率，包括最優惠利率，不少中小企的銀行貸款均以此作息率計算基礎，利息增加將增添其經營壓力。

陳茂波提及，受到本地疫情反覆、金融狀況趨緊及外圍環境轉差等多項因素影響，近期樓市稍有調整，截至今年7月，住宅樓價比2021年9月高位回落逾5%，今年首八個月的成交量較去年同期下跌近四成。連同港股市況偏弱，均遏抑市民消費意欲及影響經濟氣氛。即使失業率逐步回落，不少行業和企業的經營情況仍面對著頗大壓力，對於今年中秋節的生意額未敢抱持太高的期望。

隨著第二期的消費券將於10月1日發放，陳茂波期待消費券能帶來階段性的經濟提振作用，希望能為零售餐飲市道帶來另一輪的支持。