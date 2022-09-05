陳茂波：充分利用自身獨特優勢　提升香港國際競爭力

特區政府與國家發改委及其他相關中央部委今日（9月5日）通過視像方式舉行支持香港全面參與和助力「一帶一路」建設聯席會議第五次會議。財政司司長陳茂波表示，特區政府正全速鞏固和提升香港的國際競爭力，充分利用自身的獨特地位和優勢，參與國家「一帶一路」建設。



陳：全面參與和助力「一帶一路」建設

會議討論了新一屆政府推動「一帶一路」建設的策略及未來重點工作，包括保持發揮「一國兩制」賦予香港獨特的優勢和優越的營商環境、主動對接「十四五」規劃等國家戰略帶來的機遇，以及貫徹國家主席習近平重要講話的精神，並且回應國務院副總理韓正在「一帶一路」高峰論壇提出的四個「希望」，為香港進一步謀發展。

財政司司長陳茂波率領特區政府官員出席會議。他衷心感謝中央一直以來支持特區政府和香港社會全面參與和助力「一帶一路」建設，並表示香港會充分利用自身的獨特地位和優勢，積極主動作為，抓緊國家發展帶來的歷史機遇，為推進「一帶一路」高質量發展，作出重要貢獻。他續說，韓正副總理明確指出香港在參與「一帶一路」建設的工作方向，特區政府正全速鞏固和提升香港的國際競爭力，增強發展動能，在做強專業服務的同時，亦會加強與內地省區市的合作，共同開闢「一帶一路」市場；亦會着力於促進與共建「一帶一路」國家的人文交流，開展更多務實合作，發揮好香港作為重要節點和功能平台的角色。

聯席會議港方召集人、商務及經濟發展局（商經局）局長丘應樺在會上表示，儘管受到疫情的嚴峻考驗，特區政府在過去一年仍然推進了大量「一帶一路」相關工作，並取得進展，包括提升多方面的互聯互通。丘應樺指出，商經局會就四個「希望」深化工作，包括推動社會各界更廣地連繫國際市場；通過不同方式推廣香港的專業優勢，以鞏固和提高香港的競爭力；透過駐海外經濟貿易辦事處和香港貿易發展局持續在「一帶一路」相關國家及地區宣傳香港「走出去」和「引進來」的雙重功能，加強人文交流和吸引更多內地及海外企業投資香港；以及計劃在疫情趨穩定時，邀請內地大型企業來港交流，探討創新合作方式。

是次會議亦檢視了特區政府過去一年在香港推動共建「一帶一路」的工作進展，包括落實《國家發展和改革委員會與香港特別行政區政府關於支持香港全面參與和助力「一帶一路」建設的安排》（《安排》）下六大重點領域的措施。

出席會議的內地官員由發改委副主任林念修帶領，當中包括聯席會議召集人、發改委副秘書長蘇偉及發改委、國務院港澳事務辦公室、外交部、商務部、交通運輸部、中國人民銀行、國務院國有資產監督管理委員會和中國銀行保險監督管理委員會等的代表。

出席會議的特區政府官員則包括商經局、律政司、政制及內地事務局、財經事務及庫務局、發展局、商經局「一帶一路」辦公室、創新科技署、投資推廣署和特區政府駐北京辦事處的代表。香港貿易發展局主席林建岳博士，以及香港金融管理局和保險業監管局的代表亦有出席。