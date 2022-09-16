澳門賭牌現競爭　據報GMM或夥關姓商人競投

澳門博彩特許經營權公開招標於周三（14日）結束，共有7家公司入標競逐6個賭牌，當中包括6家現有營運商，以及曾於2002年有份競投澳門賭牌的馬來西亞雲頂集團相關的GMM股份有限公司。據《澳門日報》報道，GMM背景仍較為「神秘」，背後除了馬來西亞雲頂集團外，或與澳門關姓商人有聯繫。

該報下午前往GMM股份有限公司商業登記上的地址，發現該辦公室為一間名為匯展廊商務中心有限公司的服務式辦公室，當中有六間公司進駐，其中一間便是GMM。其餘五間公司分別為華國亞洲服務股份、深澳創意周、中國大灣區文旅科技發展促進中心、卓傑資訊科技有限公司及蜂智顧問服務。

報道指，商業登記訊息顯示，匯展廊商務中心、華國亞洲服務股份、深澳創意周、中國大灣區文旅科技發展促進中心負責人均為澳門當地關姓商人。

雲頂香港於07年向對方購入澳門土地

報道又指，雲頂香港早於2007年以14.66億港元向包括關姓商人在內的人士購買金銀島娛樂75%的權益，原本計劃位於澳門亞馬喇前地之一幅填海土地發展賭場酒店項目，但於2020年11月以7.5億港元出售間接持有該土地75%權益的全資附屬Genting Macau的50%股權。

翻查資料顯示，雲頂香港向包括關恩賜等購入澳門亞馬喇前地之一幅填海地。

目前，該地段正在興建金銀島名勝世界項目，酒店樓高七十米，設有600間酒店客房，購物中心樓高五層，涵蓋商場、中西式餐廳、酒吧、戲院、超市、兒童遊樂場等多元設施。