商界呼籲通關　施永青：港嚴格防疫不利國家　無血到心肌會壞死！

在「清零」政策下，本港對外「通關」未有期，近日商界以至「大孖沙」更公開發聲促請政府盡快撤銷嚴格封控措施及落實全面通關。中原集團創辦人施永青於網上節目中指出，香港一直扮演中國與世界連接的中間人角色，若然不盡快通關，則對中國不利，更形容「無血到心肌會壞死」，呼籲盡快通關，最好9月內執行。

施永青表示，香港一直扮演中間人角色，助中國與世界連接，「中國為何想行一國兩制？就是為了保留香港的特殊功能，國家主席習近平也說要保留香港這種功能」。他認為，如果要保留香港與外國的連接能力、做中介人的能力，卻不對外通關，本港難以扮演好上述角色，對國家亦不利，「你連關都唔通，咁點扮演呢個角色，呢個係對國家不利！」

無法通關難扮演中間人角色

施永青又指，既然一國兩制可行，香港在防疫上理應可以採取與內地不同的措施，這亦符合中國自身利益，更直言不應等到11月，應該9月內便宣布通關，「無血到心肌會壞死，如果再推遲通關，遲啲想救都難救。」

早前，本港大孖沙、九倉高級顧問吳光正公開呼籲香港應盡快通關，認為香港這國際中心之「入境」如「不暢通」、「不便捷」，與他地脫節，便已失去國際中心之實，直言與全球「暢通便捷」聯繫是香港的絕對命脈，香港起跑不能等11月。