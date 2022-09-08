大孖沙罕公開呼籲通關！　吳光正︰不能把香港的獨特優勢拱手相讓

在「清零」政策下，本港對外「通關」未有期，愈來愈多聲音要求政府放寬入境檢疫安排。其中，本港大孖沙、九倉高級顧問吳光正透過吳光正辦公室發表題為「暢通便捷，入境解控，香港起跑！」的新聞稿，公開呼籲香港應盡快「通關」，認為香港這國際中心之「入境」如「不暢通」、「不便捷」，與他地脫節，便已失去國際中心(Asia’s World City)之實，直言與全球「暢通便捷」聯繫是香港的絕對命脈，香港起跑不能「等」11月。

吳光正透過吳光正辦公室發表題為「暢通便捷，入境解控，香港起跑！」的新聞稿 。（資料圖片／羅君豪攝）

香港絕非「內向型」

吳光正於文章中稱，香港之「內向」已經一段長時間，但香港絕非「內向型」，香港的成功並非溫室培育而出，越溫室，體制越弱，不少人有本地自廢武功之感。吸引不了也留不住人才，令許多居港人士也離開香港。

而此舉或與國家主席的說話相違背，文章指出，「必須保持香港的獨特地位和優勢，保住香港國際金融、航運及貿易中心地位，要拓展『暢通便捷』的國際聯繫」全部是國家主席習近平「七一」宣言内四個「必須」，並非空話，是可進不可退的 KPI，相信也是香港人強烈支持的。但這些「必須」都正在受嚴峻考驗，因香港這國際中心之「入境」如「不暢通」，便已失去國際中心之實。

通關方面，李家超表示正與內地研究有限度便利措施。（資料圖片）

近日本港疫情反彈，惟文章指出，最近香港每天確診數字之上升已被釘為疫情「惡化」的唯一指標，這實與病毒傳播力強弱有關，確診數字有否「精準」表述實際「嚴重性」也不太清楚，卻似乎每天被不停報道的疫症數字所挾持，引發管控政策變動。「這大有別於海外不同社會已以「嚴重性」及「風險程度」作為政策之「先決」。

放寬防疫措施 是港人民心所向

文章同時引述港大感染及傳染病中心總監何柏良指，放寬後輸入個案只佔整體個案的0.8%，本港有條件再放寬入境檢疫，毋須再坐疫監，又引述醫管局前行政總裁梁栢賢指，世界很多地方已全面取消入境檢疫限制，認為在經濟及民生的考慮下，政府應積極考慮放寬防疫措施，這才是許多香港人的民心所向。

文章續指，不能把香港的獨特優勢拱手相讓，不讓别人有機可乘及取笑香港。香港歷來所有專業丶各種多元化監管丶軟件及硬件上方方面面均是與其他國際城市看齊，如今許多港人已清楚體驗了外地放寬政策，看不出有大災難，但對入境解控有大勢所趨之感。

最新的報告指出全球已有 70 個國家完全對外開放，豁免入境檢疫限制。文章指，海外大都會體系，遠如紐約丶倫敦,所謂「紐倫港」(現時三缺一個香港)，近如星加坡等地，陸續開關，入境無需隔離，並沒有 3+4 或 0+7， 因措施實不符合「暢通便捷」。