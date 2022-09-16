隔空駁火？　梁栢賢：國際通關是民心所向　有些人還拖著復常後腿

新冠病毒的殺傷力是否已「降級」似流感，新冠的粗死亡究竟是0.6%還是0.1%，連日來醫學專家與政府官員持續隔空駁火，更有越演越烈之勢，昨日（14日）醫務衞生局局長盧寵茂寫網誌反駁指平均死亡率約 0.6％，「是鐵一般的事實、改不了的數字」，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮其後亦在疫情記者會上，多次強調「新冠較流感嚴重」。

醫管局前行政總裁梁栢賢今早（16日）再在社交媒體發文指，「國際通關已是大勢所趨，亦是民心所向。」更諷刺「有些人還拖著復常後腿，如果不是誤判疫情，有否其他目的就不得而知。」



醫管局前行政總裁梁栢賢今早撰文呼籲盡快復常。（梁柏賢facebook）

梁栢賢在本周二晚曾在社交媒體撰文反駁，特首李家超指新冠病毒死亡率為流感6倍的說法。梁稱，由5月起新一波疫情死亡率已下降至0.098%，與流感死亡率相若，更指分析數據精準，死亡率會因病毒變異，疫情發展到現在，不應該一刀切計算，從5月至今死亡率是與流感相若。

相關說法昨日亦獲港大感染及傳染病中心總監何栢良「加持」，指本港今年5月至最近的新冠病毒粗死亡率為0.11%，較今年初第五波時0.77%，以及第一至四波疫情時的1.68%大幅下降，亦與流感的0.1%粗死亡率相若。

醫管局前行政總裁梁栢賢前日（13日）在社交媒體反駁，特首李家超指新冠病毒死亡率為流感6倍的說法。（梁柏賢facebook）

繼盧寵茂昨午寫網誌反駁後，梁栢賢今早再在Facebook撰文，題為「復常之路（十二）」，今次內容不再糾纏數字，反指「有些人還拖著復常後腿，如果不是誤判疫情，有否其他目的就不得而知。」又引述朋友說笑：「這些人…是否金融間諜，想拖垮香港經濟，有利其他國家發展？」

梁栢賢在文末呼籲政府團結各界，排除萬難，為保民生，復甦經濟，盡快復常通關，又特別提醒幼童長者，應盡快接種疫苗。

醫務衞生局盧寵茂認為，第五波新冠疫情至今短短八個月已做成9,500多人死亡，平均死亡率約 0.6％為流感的6倍。（網誌配圖）

盧寵茂昨日在網誌亦批評排除第五波初期Omicron疫情最嚴重時的死亡數字，是犯了嚴重選擇性偏誤，「無視數千新冠死者的不幸，而誤導市民輕視新冠疫情。」

醫管局前行政總裁梁栢賢Facebook全文：



復常之路（十二）



國際通關已是大勢所趨，亦是民心所向，有些人還拖著復常後腿，如果不是誤判疫情，有否其他目的就不得而知。閑談中，有朋友説笑：「這些人…是否金融間諜，想拖垮香港經濟，有利其他國家發展？」我說：「你看得韓劇太多啦，邊有咁多陰謀！」



不過說實話，疫情漸趨回落，在經濟民生危急關頭，相信政府會團結各界，群策群力，排除萬難，為保民生、復甦經濟、維護國際金融中心地位，盡快復常通關！



（幼童長者，應盡快接種疫苗，切勿遲疑！）

