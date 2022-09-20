渣哥擬購回毛記葵涌持股　惟對叫價感震驚　或選擇集體離開

由前港姐藝人譚小環及丈夫蔡強榮開設的「大渣哥茶記」（渣哥）經社交網站發文指，計劃購回毛記葵涌持有之49%股份，惟對毛記葵涌（1716）提出的購回價感到震驚，面對「鳩佔鵲巢」的局面，可能集體離開渣哥、大渣哥。就帖文內容，《香港01》已向毛記葵涌查詢。



在2018年，毛記葵涌附屬公司Most Company A Limited Corporation以250萬元入股「渣哥一九九六」49%；另外51%股權由譚小環及丈夫蔡強榮，以及其他人士共同持有。

渣哥由蔡強榮（圖左四）及譚小環（圖左三）創立。（資料圖片）

渣哥表示，早於兩年前，公司之主要股東毛記葵涌已經沒有任何代表參與渣哥及大渣哥之管理及營運。亦於今年二月初，已經代表管理團隊，向毛記葵涌管理層正式提出終止合作，要求以2018年當時入股（只計算實際資產及負債）同樣條件之下，以現時實際市值購回毛記葵涌持有之49%股份。

渣哥﹕若再拖延團隊或集體辭職

不過，渣哥指出，對於毛記葵涌開出的價錢感到非常震驚，「源於這個價錢我哋真係無能為力，亦真的接受不了，更難於接受嘅係渣哥希望購回自己渣哥大渣哥嘅股份，竟然被要求以倍數計嘅價錢（而當日賣出係只計實際資產及負債）。」

渣哥又指，事情若然繼續拖延下去，最終渣哥團隊可能會集體辭職離開渣哥、大渣哥，「縱使萬般不捨及面對雀巢鳩佔嘅殘酷現實，但在別無他法之下，集體辭職亦都可能係作為一間小店，能夠向財雄勢大嘅上市集團作出抗議控訴嘅唯一方法」。

持有大渣哥等3間公司49%權益

翻查毛記葵涌截至今年3月底止財政年度年報，顯示分別持有渣哥一九九六﹑大渣哥及大渣哥（貳）3間聯營公司權益49%，合共賬面價值為604.8萬元，其中渣哥一九九六權益價值為303.7萬元﹑大渣哥權益價值為301.1萬元月，大渣哥（貳）為零。對比2021年3月底財政年度，持有的渣哥一九九六股份權益賬面價值為336.8萬元，大渣哥為316.7萬元，大渣哥（貳）為142.3萬元。

在2022年度年報內又指出，渣哥一九九六淨資產為524.2萬元﹑大渣哥淨資產為614.5萬元，大渣哥（貳）為淨負債308.4萬元。

年內渣哥一九九六收益為1,816.5萬元，溢利為252.14萬元，大渣哥收益為2,879.9萬元，年內虧損31.9萬元，大渣哥（貳）收益為1,432.8萬元，虧損為598.8萬元。