大渣哥茶記入貨價賣快速測試套裝　平市面$30　網民：急市民所急

本港第5波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，連日內逾千人確診，檢測站大排長龍，雖然快速測試套裝不能替代政府強制檢測要求，惟不少市民都購入「看門口」求個安心。茶餐廳「大渣哥茶記」在facebook專頁表示，不忍貨源短缺下市民要捱貴價測試棒，遂向相熟藥房以折扣價購入300套快速測試套裝，並將以入貨價每套120元及60元售出。網民都大讚老闆「渣哥」有良心，真正急市民所急。



「大渣哥茶記」表示，不忍貨源短缺下市民要捱貴價測試棒，遂向相熟藥房以折扣價購入300套快速測試套裝，並將以入貨價每套120元及60元於店內售出。（資料圖片）

「渣哥」昨日（16日）在其FB專頁貼出與藥房老友的對話內容，指「吹水」期間見到不停有人入內購買病毒快速測試套裝，街坊亦反映套裝價格昂貴，「吟吟沉沉話貴都要買㗎啦」，老友亦指現時貨源短缺，聽聞市面甚至有人抬高價炒賣，令渣哥萌生在茶餐廳擺賣快速測試棒的念頭，不忍市民要捱貴棒，「貴嗰隻百幾蚊一次，平嗰隻都接近成百蚊，平民百姓收入唔多，咁都幾重皮下」。

他遂向藥房老友要求以折扣價批出2款共300套快速測試棒，並將於本周六（19日）起於九龍灣店以入貨價發售，每人每日限買2套。帖文還上載收據，顯示2款快速測試棒市面價分別為每套150元及88元，現售每套120元及60元，較市價便宜約30元。

【兩款快速測試套裝▼▼▼】

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渣哥表示不要比較價錢高低，只是自己並非賣藥，「唔想咁樣都要過水濕腳，所以唔想賺呢啲錢」，如果市民未能購入快速測試棒，或者負擔重想節省少許，有需要可以來店購買，「渣哥能力有限，未必係最平，只係盡點綿力」。

帖文一夜引來逾5500個讚好，網民紛紛留言大讚渣哥有良心，「多謝渣哥急市民所急」、「感激渣哥事事為香港人着想」、「超級良心」，又指每人每日限買2套，相信一開店就很快沽清。渣哥其後留言補充指，「假如真係好快賣晒，我都會嘗試繼續逼害藥仔幫我搵下仲有冇」。

同場加映：快速測試套裝使用方法！點分陽性、陰性、結果無效？



以檢測承辦商相達生物科技生產的「INDICAID」為例，進行快速測試時有4個步驟要留意，即睇超簡單快速檢測教學步驟▼▼▼

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如何知道檢測結果是陽性還是陰性？

進行快速測試後，等候20分鐘就有結果，但緊記千萬不要超過25分鐘才讀取結果，否則結果無效。

即睇如何分辨「陽性」、「陰性」及「結果無效」▼▼▼

陰性：只在C區出現一條線

陽性：C區及T區都有一條線，即共兩條線

結果無效：如果C區無線，無論T區有沒有線，都是結果無效，須重新檢測



如快速測試結果呈陽性，應立即求醫；即使結果呈陰性，並非排除感染新冠病毒病可能，仍需繼續採取預防及控制措施。如結果無效，可用新測試套裝重新檢測一次，如有疑問，請求醫。