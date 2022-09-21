毛記葵涌急吐逾兩成　昨稱與「渣哥」大股東探討出售可行性

毛記葵涌（1716）周二急升逾四成後，今日顯著回吐，早段跌幅擴至逾兩成以上，低見0.62元，成交額達150萬元。



由前港姐藝人譚小環及丈夫蔡強榮開設的「大渣哥茶記」（渣哥），昨日（20日）經社交網站發文指，計劃購回主要股東毛記葵涌所持有之49%股份，惟對毛記葵涌提出的購回價感到震驚，面對「鳩佔鵲巢」的局面，宣稱可能集體離開渣哥、大渣哥。

毛記葵涌即晚發布公告，指董事會注意到現時流傳有關該集團可能出售其於長渣實（集團）、大渣哥餐飲、大渣哥、大渣哥（貳）及渣哥一九九六各自所持的49%股權的消息。

毛記葵涌董事會表示，謹此知會公司股東及潛在投資者，集團正與多間渣哥公司的大股東進行持續磋商，並探討可能出售事項的可行性。

渣哥由蔡強榮（右）及譚小環（左）創立。（資料圖片）

翻查資料，毛記葵涌目前持有經營連鎖小食店的「渣哥一九九六」，以及經營餐廳的「大渣哥」，持股比例皆為49%，所佔權益分別為303萬元及301萬元。

其中，「渣哥一九九六」最為吸金，過去兩個財政年度逆市獲得利潤，分別約為252萬元及176萬元。如果以最新年度利潤兼以5倍市盈率計算，公司價值逾1,200萬元。至於「大渣哥」，2022年及2021年度表現差天共地，由勁賺322萬元，變微蝕近32萬元。