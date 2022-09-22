日政府24年來首入市買日圓　專家﹕與炒家宣戰　兌美元或重上136

美日息差再度擘闊，觸發日圓匯價持續向下，兌美元曾失守145大關，為1998年8月以來首次。眼見日圓疲不能興，日本政府及日本央行終於出手干預匯市，為1998年6月以來首度入市。

受到日本政府及央行出手買入日圓刺激，日圓兌美元應聲上揚，較今日低位反彈約350點子，最新報142.88。每百日圓兌港元最新報5.518。

據《彭博》報道，日本財務省財務官神田真人指出，政府已在匯市作出干預。在香港時間4時半左右，日本政府宣布為阻止日圓匯率持續下跌，決定介入買入日圓。財務省官員神田真人表示，政府採取了「果斷的措施」，日本上一次通過買入日圓干預外匯市場是在1998年。

獨立外匯商品分析師盧楚仁預計日圓尚未見底。（資料圖片）

盧楚仁：日圓尚未見底

對於日央行24年來首次入市，獨立外匯商品分析師盧楚仁表示，上次日央行買日圓是為了迎戰索羅斯，今次是日央行認為「日圓無需要再跌」，事關日圓兌美元今早觸及145，日央行不得不出手，對炒家宣戰，短期內日圓將回升，不排除升至136關口。

不過，盧楚仁指，日央行的目的只是適當調整日圓匯率，對炒家屬於「小懲大誡」，並非托高日圓價格，隨著美日息差擴寬，炒家不會善罷甘休，預料日圓尚未見底，「畢竟市場的能力遠遠大於央行」。