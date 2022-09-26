英鎊創逾半世紀新低　專家稱有望見底　對計劃移英港人是「福音」

鎊匯今日﹙26日﹚亞洲時段急瀉，兌美元低見1.03水平，創有紀錄以來新低。專家分析認為，鎊匯有機會短期見底，要留意周一歐洲時段會否再下試日內低位，否則有可能已見今輪跌浪底部。

英鎊急貶值，對於一眾移英港人，或使其身家「大縮水」。但有移民顧問反指，鎊匯下跌對於當地居住的港人消費影響有限，而對於一眾計劃移民或投資英國的港人，目前鎊匯急跌更是「福音」。



英國政府為應對當地經濟疲弱局面，上周決定提出激進減稅方案，減稅措施規模高達450億英鎊。方案觸發市場對英國經濟陷衰退的憂慮，更令原本已經處於弱勢的英鎊，跌幅進一步加劇，創紀錄以來、逾半世紀新低。

英鎊兌美元在亞洲時段一度失守1.04關口，低見1.035，創有紀錄以來新低，及後跌勢回順，收復1.06關。由於港元與美元掛鉤，隨著英鎊兌美元「破底」後，英鎊兌港元亦見新低，最低每英鎊兌港元報8.1514。

兩因素導致鎊匯急瀉

英鎊急速向下，資深外匯評論員陳健豪分析指，鎊匯跌勢主要由於上周聯儲局及英倫銀行議息後，以及卓慧思政府的減稅政策所致。

他指出，雖然英國加息比美國早，但後者加幅更為急劇，導致英美息差最新已擴至1厘。至於英國新推的減稅政策，一方面減稅措施在刺激經濟，但同時會推高消費通脹，而鎊匯貶值亦令進口通脹壓力加劇。若然英倫銀行以大手加息應對通脹，又可能令英國衰退情況更為嚴重，陳形容市場將陷入「無限輪迴」。

不過，從技術分析方面，陳健豪相信鎊匯有可能在今早亞洲盤時段已經見底。他憑經驗之說，指以往周一的亞洲盤早段鮮有大幅波動，這情況下多數會出現最後一跌或短期底部，更指今天歐洲時段若沒有再度回落至1.03的低位，或已見短期底。

另外，參考歷史數據，鎊匯今年高低波幅達3,300點子，已高於歷史水平，但陳健豪重申不排除今年有例外情況，歷史數據只可作統計參考。

港人移民英國成為近年趨勢，今年上半年英國內政部已批出超過13萬宗申請。（夏家朗攝）

移英港人資產似「縮水」 專家稱實際影響不大

港人移民英國成為近年趨勢，雖然未有官方數字公布，但觀乎BNO簽證申請，單計今年上半年英國內政部已批出超過13萬宗申請。港人藉BNO Visa移居英國，有些或早早將在港資產轉換至英鎊或英國樓，而英鎊從年內高位急跌24%，意味這些港人的身家單計匯兌虧損，已「縮水」約四分之一。

雖說匯兌虧損令身家大縮水，但星之谷移民顧問董事總經理莊鈺洪認為，鎊匯大跌實際上對他們生活影響有限。他分析指，對於這一批已移民的港人，若然在英國國內以英鎊計價的消費，基本不受外匯影響，然而入口商品則受外匯影響，在這方面的消費或因鎊匯貶值而更昂貴。

英鎊年內跌幅超兩成，莊鈺洪從事移民顧問多年，認為這個時候對於仍未移民或者未投資英國的港人更是一個契機。「英鎊年初至今下跌22%，樓價在過去兩年升了25%-27%，以港元計，英國樓價已回落至兩年半前的水平。」

除了港紙更加「好使」之外，莊鈺洪提到一點，指出今天購買英國樓比兩年前更加划算。由於英國有資產增值稅，若兩年前買入英國樓放租，隨著樓價上升，出售時便有可能要繳付資產增值稅。然而，目前英國樓價已經上升，相對而言資產增值稅影響有限，同時港元受惠匯率因素間接令購買力增加，變相整體回報比以前更好。「對於未走或未投資的人，（鎊匯下跌）是福音。」

星之谷移民顧問董事總經理莊鈺洪稱，英國樓租金回報率稅後有約4%。（資料圖片）

投資英國機會浮現 可賺「通脹差」

從事移民顧問之前，莊鈺洪曾在匯豐環球投資、霸菱負責基金銷售業務，有多年財富管理經驗。他坦言，在三至五年回頭看，相信當前鎊匯會是其中一個低點，因為美元在歷史上的周期大約維持七至八年，如今亦似乎將至尾聲。

莊鈺洪稱，從風險角度上，港人現時投資英國有利。由於本港通脹率不足2％，而英國通脹恐達雙位數，故港人投資英國能夠賺取通脹差。

以買樓收租為例，他指出香港現時租金回報率僅約2%，但英國樓則不難獲取6%回報，稅後仍有約4%。莊鈺洪稱，若果今天買入英國樓收租，即使鎊匯下跌，業主每月收取的租金都在低位「儲貨」，當鎊匯回到買入物業之時，本金不變但租金回報更可賺取匯率升值，更顯財富管理的作用。

專家指，英國樓不難獲取6%回報，稅後仍有約4%。（Getty Images）

人走樓不走 「太空人」留意稅制

在過去接觸及服務的個案中，莊鈺洪稱不少港人在移英後仍然持有香港資產，當中不少人已經「上岸」、約40歲以上的人士，一般都經歷過80年化的移民潮，發現香況在回歸後樓價仍一直攀升，故不敢貿然沽售在港資產。他又分享到，有不少客戶有意帶同兒女到英國移居升學，通過「5+1」政策（即居住滿5年後申請永久居留權，獲永久居留權身份1年後，申請正式入籍為英國公民）取得英國公民身份後，再回港賺錢生活。

莊鈺洪提醒，雖然港人移居英國後，仍然保留香港物業或工作，以賺取美元掛鉤收入，但要留意英國的匯款機制（Remittance Basis）。他又指，即使英國最近提出減稅措施，但主要惠及較富有的人民，一般市民的稅率仍然遠高於香港。

莊補充，現時該公司接獲客戶查詢普遍有關鎊匯急跌對其移民計劃的好壞，例如是現時投資英國划算與否，又稱本港「0+3」新安排下有利港人在移居英國前可以先視察環境，了解更多再下決定。