英鎊破底｜新加坡銀行指減稅方案致雙赤擴大　鎊匯或現披索式風險

英鎊匯價續受壓，兌美元今早更一度低見1.035，為有紀錄以來新低。新加坡銀行指出，卓慧思政府公布的「無資金支援減稅方案」，會導致該國出現財政預算及經常賬均出現赤字擴大。若投資者不願有關方案作支持，屆時英國及英鎊將出現「披索式風險」，出現以往發生在新興市場般的金融危機，同時面臨高通脹﹑高息率及經濟收縮風險。

該行指出俄烏戰爭引致能源衝擊，或對英國經濟帶來威脅，及刺激當地通脹數字升至雙位數，促使經濟更脆弱。

該行分析英國新政府提出的減稅方案，將導致政府每年減少1,000億英鎊稅收，連同未來半年預料規模達600億英鎊的凍結能源方案，令英國的預算赤字會擴大至相當於GDP規模的7%，較3月時預期的3.9%擴大。

若投資者拒提供資金終影響國債債息

由於英國經常賬赤字預期達到8.3%，若投資者拒絕為英國「雙赤字」提供資金，將會降低對英國國債的信心，引致英鎊走弱，國債息率亦攀升。

該行進一步指出市場人士擔心英國債務繼續上揚，所以預料英鎊匯率續走低，或導致英國面對「新興市場式金融危機」，同時受累通脹上升﹑國債息率急升及經濟活動減少，令政府必須大幅削減開支及經濟深陷衰退。

另一方面，英國國債孳息率急升，由6個月期至50年期國債孳息率突破4厘，其中2年期國債孳息率最新報4.548厘，10年期國債孳息率為4.1825厘。