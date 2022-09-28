黃傑龍：0+3為黎明前的黑暗　冀一兩周內放寬至0+0

入境檢疫已放寬至「0+3」，叙福樓集團（1978）主席兼行政總裁黃傑龍今日（28日）在電台節目表示，目前「0+3」的安排只是「黎明前的黑暗」，政府正朝着復常方向進發，不走回頭路，期望政府一兩星期內進一步放寬至「0+0」。

黃傑龍續稱，不會對聖誕檔期的生意感覺太負面，反而關注本地的社交距離措施，會否影響旅客訪港意欲，建議政府可放寬食肆防疫限制，包括取消顧客進入食肆時要探熱等規定及每枱人數和堂食時間等。

黃傑龍建議政府可放寬食肆防疫限制。（資料圖片）

上周四曾發文指港再非商業天堂

近期黃傑龍多次談及本港營商環境，以及防疫措施。他於上周四（22日）在社交平台發帖文，慨歎香港不再是商業天堂，在港營商猶如賭博，日日靠聽政府防疫政策的小道消息去規劃未來，猶如「賭場買大細」一樣「等個莊開」，呼籲政府交出復常大藍圖。

至本周日（25日）他再發文稱「三年來第一次見到復常曙光」，希望兩個禮拜內會見到「0+0」。又指政府提出需要復常「即係而家唔正常」，建議應盡快取消安心出行及8人一枱等防疫措施。

黃傑龍表示，近兩日港府對疫情防控的態度，是三年來從未有過的，「你唔好話我樂觀，我唔係樂觀，只係我唔再覺得疫情係我哋最大威脅了。」他指，早前最樂觀的人都只是希望11月可以「0+7」，而現時加快推出「0+3」，據特首在記者會上強調「不走回頭路」、「對復常樂觀」，他相信很快會「0+0」。