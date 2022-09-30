華御結母企推OMUSUBI進軍全球　冀8年開萬間店舖　集團擬在港上市

專營「御結」（飯糰）的華御結母企百農社於今年推出了新品牌「OMUSUBI」，繼今年1月開設的首間分店，OMUSUBI的第2間分店今日（30日）在銅鑼灣崇光百貨開幕，品牌主推可持續發展的理念。創辦人⻄田宗生表示，OMUSUBI致力拓展海外市場，並希望2030年前集團全球分店數目可達1萬間。

新品牌主推可持續發展理念

⻄田宗生表示，與專注本港市場的華御結不同，OMUSUBI致力「進軍全世界」，同時OMUSUBI更注重可持續發展的理念，歷經數年從日本農家採購低農藥的稻米。此外，產品包裝和店舖上採用了更環保的物料，例如御結的包裝亦局部使用紙質材料以代替塑膠，新品牌的整體投資金額相比華御結更多，直言「講出來都可能嚇親人」。

⻄田宗生續稱，OMUSUBI首間店舖是今年1月開設，「撞正」第五波疫情，生意一度大受打擊，不過店舖販售的御結是可以提供能量的食物，屬於生活必需品，故生意迅速恢復，並達至收支平衡。

計劃數年內在港上市

店舖擴展方面，⻄田宗生指，計劃未來數年華御結在香港增加分店至200間店舖，而OMUSUBI則拓展海外市場，並有意進駐新加坡及內地，希望2030年前集團全球分店數目可達1萬間。意味著在短短的8年時間，百農社需要開設近萬間店舖。

他透露，集團正計劃數年內在港上市，強調「百農社是香港品牌，並由香港走向世界，第一個上市地點一定會是香港」，但由於環球經濟不穩定，具體時間未能確定。