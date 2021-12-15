華御結一連7日推$10飯團　優惠首日開門不足半小時即售罄被鬧爆

華御結售賣的飯團一向深受媽媽們喜愛，華御結為慶祝邁向第100間分店，於12月15日至21日一連七日，以$10發售指定人氣御結。不過活動第一日，多間分店開門約半小時即宣佈售罄，讓不少網民大罵：「推得優惠出嚟但預咁少？」



華御結早前在Facebook 宣佈為慶祝邁向第100間分店，將於12月15日至21日一連七日每日於全線分店以$10驚喜價發售指定人氣御結，每日限定一款。今日為優惠首日，華御結以濃香蛋汁牛壽喜燒御結打頭陣，不過在早上，已有不少網民於華御結Facebook專頁優惠帖文下畀嬲嬲，並留言表示早上7時半開店，未到８時優惠飯團已經售罄，質疑「每間店得幾件做減價就唔好學人唱通街講優惠啦😂」、「咁孤寒不如唔好做」。

$10優惠未有設限購

亦有不少網民表示售罄原因是優惠沒有限購措施，「我見奧海城有人清哂雪櫃所有$10飯團，大約14個度，我覺得應該要限購」、「前面條友一個人攞咗十個搞到我買唔到想買一個做早餐姐 咁搞法無下次 點幫襯你」。記者已向華御結查詢有關每日推出數量及有否限購措施等，唯至截篇前仍未回覆。

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