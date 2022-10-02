陳茂波：消費券有短期提振作用　惟零售市道仍受經濟環境影響

財政司司長陳茂波今（2日）發表網誌指，約636萬名合資格市民昨日獲發第二期的消費券，為零售及餐飲市道即時注入約150億元的消費力。

陳茂波指，消費券在刺激消費市道及提振經濟方面，效用顯著。就以8月第一期規模約130億元的消費券為例，在發放的首月，約七成的券額已被使用，該些消費額之中，約六成用在零售交易；約三成用於餐飲；另外約一成則用在服務業。若以使用人數計，超過三分之一的市民在獲發券首月已全額用完其消費券。

雖然消費券可發揮短期提振作用，有利穩住信心，但陳茂波續指，零售市道始終受經濟大環境所影響。今年以來，環球局勢多變、地緣政治緊張、供應鏈未及恢復、通脹高企、海外主要央行連番大幅加息，市場擔心環球經濟可能會步入衰退，避險情緒加劇，本港股市及樓市亦受壓。

陳茂波與基層家庭同賀國慶。（陳茂波網誌相片）

外圍因素及本地疫情揮之不去，拖累了本地經濟活動復常和市民的消費，加上高基數效應，日前公布的8月份零售業銷貨價值微跌0.1%；但經季節性調整後，按月比較，8月仍是續有增長。可見消費券對於表現疲弱的零售市道，已發揮一定程度的支撐作用。

陳茂波提到，消費券計劃的另一個政策目標，是推動及深化電子支付的應用。自去年計劃推出以來，六家儲值支付平台合共新增了約800萬個消費者帳戶，以及超過15萬個商戶。

網上銷售交易額迅速增長

隨著更多消費者及商戶接受電子支付，網上銷售交易額迅速增長，今年首八個月的零售業網上銷售額累計有204.5億元，較去年同期增加近兩成二，與前年同期相比更大升七成七。而網上銷售額在總零售貨值中的佔比，亦由前年同期的僅5.4%，逐步增加到現時的9.0%。

他認為，在持續轉差的外圍環境和愈趨激烈的市場競爭下，本港有必要加強支持科技創新及深化應用，為經濟及企業創造更大的增長空間。這是港府正全力推進、積極籌謀的方向，要讓「有為政府」和「高效市場」更好結合，推動產業多元發展和提升經濟增長動力。