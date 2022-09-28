裁員｜Meta、Google「陰招」踢走員工　沒解僱誰　卻讓人失去工作

Meta內部正在進行一次「委婉」的裁員，以部門重組的名義給予受影響30天緩衝期，如沒能在期限內找到新職缺，就得收拾包袱走人。



成長下滑、TikTok等競爭對手大舉來襲，都讓社群霸主Meta不得不壯士斷腕，計劃在未來幾個月內降低10%的營運成本，也因此祭出了重組計劃，部份員工面臨30天的倒數計時，如果這段時間內沒辦法在公司內部找到新的工作，就必須收拾包袱走人。

30天重新尋找職位，沒找到就滾蛋

根據《華爾街日報》報道，Meta內部員工透露，該公司正以部門重組的名義，為受到影響的員工提供30天的緩衝期尋找新的內部職缺，沒找到新職缺的員工就得離職，藉此行裁員之實。這被內部員工稱為「30天名單」。

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不過，Meta並未透露收到了30天倒數的員工究竟有多少人。Meta發言人崔西．克雷頓（Tracy Clayton）表示，給予受影響的員工一段時間尋找內部職缺，是希望避免錯失優秀的人才。

然而這個消息很可能只是Meta人力精簡的序曲，按照目前披露的資訊，降低的10%營運成本之中，大多數會從人力成本方面着手，只有少部份會從管理及諮詢費用中削減。

Meta受到競爭衝擊，加上經濟環境衰退導致營收成長放緩，不得不採取各種降低成本的措施，如今的業務調整也是其一。

過往Meta只有表現不佳的員工才會被去蕪存菁，但現在即使是績效優良的員工，也會遭遇被定期淘汰的威脅。外界認為，這是Meta在避免「裁員」一詞招致的責難與審視，同時達成精簡人力的目標。

外媒《The Register》更以先前風行的「安靜離職」（Quiet Quiting）諷刺，Meta現在所做的是「安靜裁員」（Quiet Layoff），「你沒有被解僱，只是我們沒辦法讓你持續擁有工作。」

邁入2022年以來，面對更激烈的競爭、外部的經濟動盪，Meta便一直在縮減團隊，調整業務方向，先是砍掉300人的VR/AR作業系統團隊，今年6月底又宣佈大減30%招募，並向員工警告最嚴重的經濟衰退即將襲來。

「事實上，公司裏可能有很多人不應該待在這。」朱克伯格向員工們警示，他將藉由提高績效要求，讓部份跟不上腳步的人了解這不他該待的地方，促使不夠優秀的員工自覺走人。

7月底公佈慘淡的財務成績後，朱克伯格也表示，他們計劃明年將減慢員工人數的增加速度，並會縮小許多團隊的規模，將精力投放到其他業務上，昭示了業務調整的計劃。

近來Meta又不斷傳出裁員的消息，從清潔工等後勤單位，到Instagram的短影音實驗部門，都有遭遇縮編危機的風聲。

但整體而言Meta員工人數仍在快速成長，截至今年第二季結束，員工總數達到83,553人，較去年同期成長32%。

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經濟不景氣，Google也「委婉」裁員

值得一提的是，採取這樣「委婉」手段裁員的科技巨頭，並不只Meta一家。先前Google才以節省支出為由，砍掉Area 120近半數專案，傳出他們告訴內部夫孵化器Area 120約半數員工，必須在90天之內找到新的內部職缺，否則就得離開公司。

不過以往遭遇裁員Google只會給予員工60天的緩衝，這次則是因為專案被砍，因此給予Area 120員工更多的轉換跑道時間。

Google也有類似的裁員辦法，最近也給了內部孵化器Area 120半數員工90天的緩衝，尋找新的內部職缺。

但許多Google員工仍認為時間不夠充分，今年3月曾傳出有超過1,400名員工連署，希望將讓雲端運算部門100多名員工，能夠擁有180天的轉職緩衝。對此Google表示，有意願留在公司的員工，高達95%都成功找到了新的內部職缺。

Google今年也喊出會減緩招募的速度，並希望能夠提昇既有員工的效率。Google今年7月啟動的「Simplicity Sprint」專案，就希望徵求員工的意見，找出提昇員工效率、有效利用資源的辦法。

另外，前陣子Google外流的一封內部信顯示，公司將會縮減部份員工福利，包括限制差旅的門檻，僅限「關鍵業務」相關才會得到批准。

邁入2022年後的經濟不景氣，已經連科技巨頭都無法雲淡風輕。年初至今Meta的股價已經腰斬，大跌58%；Google狀況雖然沒這麼嚴峻，同樣股價跌幅達到30%以上，營收成長也都趨緩。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】