樓價指數創三年半新低　萊坊：放寬壓測　樓市第四季有望見底

8月份私人住宅樓價指數報368.2點，連跌三個月，創2019年2月後、三年半新低。萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，9月公布的樓價指數將會繼續尋底，不過隨著金管局放寬壓力測試門檻，估計第四季樓價有望見底。

料全年官方樓價指數跌約8%

王兆麒指，官方樓價指數反映二手樓價為主，8月份官方樓價指數按月跌2.3%，為2018年11月以來最大單月跌幅。預計9月份官方指數表現將繼續尋底，全年官方樓價指數跌幅料約8%左右。

他又表示，金管局放寬壓力測試門檻，相信能增加600萬至1,200萬元樓盤買家的購買力，預計相關成交量會增加5％至10%，料第四季樓價有望見底。

600萬至1200萬樓購買力增加

由於疫情開始緩和，入境隔離變為「0+3」，王兆麒料對整體大市氣氛帶來好消息，但短期內購買力仍然不足，整體成交量維持在低水平，他預計全年一手及二手成交量約50,000宗至53,000宗，按年下跌約三成。

他又預期，新盤在短期內繼續會爭奪二手市場購買力，一手盤在市場上有較大吸引力，樓價也相對硬淨，二手樓價將繼續受壓。