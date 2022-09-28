代理：關注10月兩大轉捩點　如欠利好因素樓價全年或跌12%

疫情反彈及加息夾擊，二手樓價跌幅擴大，8月份私樓售價指數按月再跌2.26%，今年首八個月樓價則累跌6.52%，對比歷史高位更累跌7.51%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮預期，9月份樓價指數或進一步跌2.5%至3%，又提到10月有兩大重要轉捩點，如有好消息出現，樓價跌幅可望第四季喘穩。至於中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，放寬壓測亦不足以扭轉樓市跌勢，籲政府「減辣」救市。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，8月份差估署樓價指數已跌至2019年3月以來的42個月、即三年半新低，8月份指數主要反映7月中旬至8月上旬的實際市況，當時美國再次大幅加息四分三厘，加上疫情升溫，令市況進一步轉淡，二手業主加大減幅，導致樓價跌幅顯著加劇。

9月樓價指數或進一步跌3%

陳海潮續指，8月下旬以來，疫情持續反彈，按日連番增至突破萬宗水平，而本地銀行亦相繼加H按封頂息，市場氣氛淡靜，業主減價之聲此起彼落，市場憂慮香港加息周期將正式展開，故預料下次公布的9月份樓價指數，有機會再錄得進一步達至2.5%至3%的跌幅，屆時整個第三季的樓價單季料錄約6%的跌幅。

展望第四季，陳海潮認為，樓市氣氛依然疲弱，但市場關注10月份兩個重要轉捩點，一個是中共二十大，期望會有穩經濟及對外通關的方向出台，料可惠及香港市場。

另一個為現屆特首上任以來的首份《施政報告》，市場期望有振興經濟及優化樓市的措施，或可提振整體市場氣氛。如市場期望的好消息能出現，樓價跌幅可望在第四季喘穩，預期全年樓價跌幅約在9%左右，否則樓價有機會跌達10%至12%。

陳永傑：港股下跌增添樓市壓力

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，8月份美國已四度加息，差估署指數年內已錄得逾7%的跌幅，疫情及加息雙夾撃，香港經濟已呈下行趨勢。

中原陳永傑指，眾多樓市辣招中，只需「鬆綁」數項已足以令樓市轉活。

港府上周開放「0+3」檢疫限制，同時降低按揭壓測門檻，對物業市場稍為有提振作用，但陳永傑相信，此兩措施僅對置業人士心理上稍為有正面作用，但不足以扭轉樓價下跌趨勢，始終物業市場與整體經濟環環相扣，如失業率、港股、匯率等表現，皆直接左右樓市走向。

今日港股跌低於18000點，陳永傑相信對樓市亦造成一定壓力，並認為政府需加強力度救市，除考慮進一步放寬入境限制外，更應考慮為樓市「減辣」，如放寬買家印花稅，再度開放投資移民，引入外資。

首三季一手私人住宅登記按年跌31%；二手則按年跌41%。（余俊亮攝）

今年首三季私樓交投量跌近40%

據中原研究部資料顯示，今年首三季一手私人住宅登記8,882宗，按年跌31%；首三季二手私人住宅登記24,952宗，跌41%；一、二手私人住宅登記宗數合共33,834宗，跌39%。

陳永傑指，過去兩月一手新盤如開價較市價低10%至15%，皆可錄理想銷情，反映只要發展商開價克制，剛性需求仍在，惟只集中於上車項目，中產及豪宅一手項目依然受壓。

展望第四季，陳永傑指，如10月份《施政報告》提出振興經濟措施或為樓市「減辣」，相信樓價可於10月尋底回升。他相信，港府於眾多樓市辣招中，只需「鬆綁」數項已足以令樓市轉活，救樓市以穩經濟。相反如不「減辣」救市，樓市將陷冰封，料再錄3%跌幅。