WSJ：二十大後「動態清零」政策亦難放寬

市場期待本月的中共二十大會議後將放寬嚴格防疫政策，但《華爾街日報》引述分析指，中國「動態清零」政策恐難放寬，要等到進入明年之後的很長一段時間才會看到政策調整。

報道指，無極資本管理首席執行官兼首席投資官錢濤認為，中國政府已不止一次向市場釋放訊號，表明當局將接受今年溫和的經濟增速，意味中國不太可能在今年年底之前大幅改變政策，並預計中國可能在明年首季末略為放寬防疫政策。

高盛經濟師料嚴緊防疫政策延至明年次季末

Generali Investments高級經濟學家Christoph Siepmann則表示，「動態清零」防疫政策背後的確切原因存在一些不確定性。中國政府堅持「動態清零」，可能是因為中國的疫苗接種率相對較低且老年人口眾多，在這種情況下，中國官員似乎沒有動機在二十大結束後突然改變防疫政策方向。

此外，高盛宏觀研究部首席中國股票策略師劉勁津預測，中國嚴格的防疫措施將持續到明年次季末，因為未來6個月中國政治日程繁忙，而且中國老年人口的疫苗接種率仍然較低。他預計中國將在明年3月再次召開會議，屆時任何擬議的領導層變動將塵埃落定。