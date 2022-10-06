二十大後內地開關？林健鋒：零隔離似奢望　鬆綁程度還看未來數周

特首李家超本月將發表《施政報告》，檢疫安排與人才政策預料是焦點之一。經民聯立法會議員、行政會議成員林健鋒，期望《施政報告》推出更多有利經濟發展的政策，又指吸引人才不單要在政策方面下手，也要改善整體城市環境及生活質素，舉例指M+、西九故宮文化博物館可以令人眼前一亮，吸引人才來港。

林健鋒又指，聽到一些朋友表示中共二十大後，內地檢疫措施會有些調整，但實際如何要視乎未來數星期的消息。不過，相信內地與香港的檢疫要做到「零隔離」，以現時形勢來看是奢望。



現時入境內地7+3 變「3」或「7」都好

林健鋒指：「我都聽到一啲朋友講，二十大之後可能會作出一啲調整嘅，當然都係要視乎未來呢幾個禮拜嘅情況啦。呢啲都係好消息，雖然𠵱家仲未證實。如果可以將香港對外個隔離減到零，內地如果由『7+3』變『3』、變『7』又好，都係個好消息嚟嘅，亦都有利於香港重振經濟，更加方便旅客同商務客嚟香港。」

他承認：「（內地通關）市民最期待梗係『0』（檢疫）啦，但睇𠵱家個形勢，似乎『0』就有啲係奢望。」不過他認為，檢疫日數由當初最嚴格的21天調整至今，已有相當大進展。

林健鋒又指，自從海外抵港檢疫放寬至「0+3」後，社會和投資者反應相當正面；對於進一步放寬至「0+0」，當然是希望愈快愈好，「大家都期待有些新的、有利香港發展的政策」，亦希望市民好好配合政府政策。

林健鋒談到通關內地議題。（資料圖片）

吸人才須宜居 M+、故宮令人眼前一亮

林健鋒提到過去一段時間數以十萬計人士離港，當中很多是從事資訊科技、金融等行業，如何「搶佢哋返嚟」相當重要。政府在吸引人才方面，除了「例牌」的工作簽證、稅務優惠外，也要在房屋及子女教育等方面下工夫，而香港本身也要是一個宜居的地方，這是整個城市的底蘊。

他舉例指：「最近我聽到有啲返嚟香港嘅人，有啲話覺得眼前一亮，都未停過，淨係行M+、行故宮博物館行咗成個禮拜，行完一次又一次，話香港已經唔係以前嘅『文化沙漠』。」他認為政府應「一站式」審視外來人才和其家庭的需要，不要官僚死板地叫人「去呢個部門嗰個部門」，真正從對方角度出發思考問題。