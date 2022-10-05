通關︱盧文端：二十大後香港通關內地有機會放寬　並非空穴來風

全國僑聯副主席盧文端在《明報》撰文，表示近日有報道指於中共二十大會議後，香港與內地的通關政策有機會放寬，這並非空穴來風，中央一定會支持香港開拓經濟發展新局面。



最近有人說，特區政府大幅放寬入境檢疫限制，沒有得到中央的支持，影響與內地通關。這種說法是不正確的。據筆者了解，特區政府不僅就此事與中央有關方面有直接暢通良好的溝通，而且得到了中央的大力支持。 全國僑聯副主席盧文端

指特區放寬檢疫限制 與中央有「直接暢通良好」溝通

盧文端提到，中共總書記、國家主席習近平在七一重要講話中強調，必須保持香港的獨特地位和優勢，中央完全支持香港維護自由開放規範的營商環境，同世界各地展開更廣泛、更緊密的交流合作；今年8月31日，香港舉辦第七屆「一帶一路」高峰論壇，韓正副總理在主旨演講中也清楚表明，中央支持香港拓展暢通便捷的國際聯繫，與更多國家開展更緊密的交流合作，擴大經貿合作網絡。他認為，香港對中央這方面支持的信息講得不多、重視不夠。

他指：「最近有人說，特區政府大幅放寬入境檢疫限制，沒有得到中央的支持，影響與內地通關。這種說法是不正確的。」據其了解，特區政府不僅就此事與中央有關方面有直接暢通良好的溝通，而且得到了中央的大力支持。他提到，中央支持香港放寬入境限制，不僅僅只是對香港的包容、對「兩制」的尊重，更反映中央高度重視香港國際地位，期望香港在國家「外循環」戰略上扮演更重要的角色。這恰恰體現了習近平總書記七一講話的精神。

此外盧文端提到：「近日有報道說，二十大會議結束後，香港與內地的通關政策有機會放寬。這當然不會是空穴來風。據了解，中央也希望香港在構建我國更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放新格局中發揮重要功能。」他指，香港正處於從由亂到治走向由治及興的新階段，面對西方一些政客及媒體用不公平、帶有政治偏見的角度唱衰香港，抹黑「一國兩制」，預計二十大之後，中央會採取有力措施對外推介香港形象，加大力度支持香港同世界各地展開更廣泛、更緊密的交流合作。「相信二十大之後，香港在中央支持下開拓經濟發展新局面，值得期待。」