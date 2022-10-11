鍾培生家族旗下華廈置業接獲復牌指引　要證明適合繼續上市

由鍾培生家族成員持有﹑從上月15日起停牌的華廈置業（0278）發公告，指出已於10月6日收到聯交所發出的函，載列以下復牌指引，當中包括證明公司已遵守上市規則第13.24條，及證明公司適合繼續上市。

公司指出必須符合所有復牌指引﹑對導致其暫停買賣的事宜作出補救及於證券獲准恢復買賣前，全面遵守上市規則至聯交所滿意。為此公司負有制定其恢復買賣行動計劃的主要責任。若公司情況有變，港交所可修改或補充復牌指引。

公司指出根據上市規則第6.01A （1 )條，聯交所可將已連續停牌18個月的任何證券除牌。就公司而言，有關此18個月期限將於2024年3月14日屆滿。倘若公司未能對導致其暫停買賣的事宜作出補救、符合復牌指引及全面遵守上市規則至聯交所滿意，並於2024年3月14日前恢復其股份買賣，上市科將向上市委員會建議撤銷公司上市地位。

根據上市規則第6.01條及第6.10條，聯交所亦有權在適當情況下施加更短的特定補救期。 公司正採取適當措施以解決導致其暫停買賣之事宜，全面遵守上市規則至聯交所滿意，並將尋求盡快恢復其股份買賣。公司將適時向股東及本公司有意投資者通報最新進展，並根據上市規則第13.24A條就有關發展公布季度更新。