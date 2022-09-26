收購十年｜華廈置業轉軚7766萬沽油麻地舊樓業權

鍾培生祖父、已故「工廈大王」鍾江海創立的華廈置業（0278），新近以約7,766萬元，沽出收購超過十年的油麻地德昌里舊樓部分業權。新買家料為本地發展商。



今年7月放售近84%業權 當時估值達1.8億

油麻地德昌里16、16A、18、20、22及22A號舊樓物業，兩個月前由仲量聯行推出放售，涉及約83.96%業權，當時市場預計估值高達1.8億元。最終該批物業全數沽出，其中部分業權以7,766萬元賣予本地發展商，不過亦有部分業權透過買賣公司形式進行交易，未知實際成交價。

該物業樓高8層，於1965年落成，為混合用途大廈，地盤面積約3,688平方呎，總實用面積約18,557平方呎，物業現址劃為「住宅（甲類）」用地。若統一業權後，以純住宅發展規劃，地積比率為7.5倍，即總樓面高達約2.76萬平方呎；若以商住混合發展規劃，地積比率可至9倍，總樓面則高達約3.32萬平方呎。

油麻地德昌里16、16A、18、20、22及22A號物業。（資料圖片）

新買家為本地發展商

據了解，上述物業大部分單位業主由星福投資有限公司（STAR FORTUNE INVESTMENTS LIMITED）持有，公司董事包括華廈置業主席兼執行董事鍾棋偉，以及集團執行董事鍾仁偉及鍾英偉。至於物業新買家為DOUBLE COURAGE LIMITED，未知實際所屬財團。

翻查資料，華廈置業早於2011年起收購德昌里16至22A號舊樓，而最近一宗收購個案已追溯至2021年4月份，該廈3樓1室以450萬元易手。

華廈置業因業務不足 上市地位被「DQ」

值得留意，華廈置業為本地老牌發展商，由已故「工廈大王」鍾江海於1961年創立，不過該集團在6月份因業務不足，及過去六年每年維持非常低的業務運作，被上市委員會認為公司未能維持足夠的業務運作及擁有相當價值的資產以支持其營運，不適合繼續上市，其上市地位被「DQ」。