Tesla錄盈利須時16年　蔚來董事長李斌料公司賺錢不要這樣長時間

蔚來（9866）董事長兼首席執行官李斌指出，公司將推出價格較但低的子品牌，目標是在2年內推出市場；又期望公司銷量可快速增長，在2030年時可成為全球五大汽車生產商之一。

他接受內地傳媒訪問時指出，挪威為公司在歐洲市場的第一站，現正計劃進軍德國市場，認為公司旗下車款ET7較適合當地。同時計劃在2025年底前進入美國市場。

李斌又指出公司作為一間初創公司，要錄得盈利尚要一段時間，又指出公司對開發汽車及基礎設施已投入大量資金，預料未來也如此。不過公司已有相應計劃，會逐步獲得利潤。他又提及Tesla須要16年時間才實現盈利，相信公司不用如此長時間。

他又指出Tesla將汽車行業轉變為電動車的過程中，發揮重要作用，可是對方亦面臨壓力，若未能將產品快速地改進及提供良好的服務，或很好遭到市場淘汰。

李斌又指出要想在汽車行業取得成功，需要持之以恒。「這相當於跑馬拉松，贏的不是前幾公里，而是最後幾公里。蔚來才剛剛開始，只有在十年後，才知道是否真的成功。」

上季交付量創新高

蔚來在10月初時公布，上季交付量為3.16萬輛，按年增加29.3%，並創交付量新高。單計9月，交付量為1.08萬輛。

截至今年9月，蔚來累計交付量合共24.95萬輛。