Tesla錄盈利須時16年 蔚來董事長李斌料公司賺錢不要這樣長時間
撰文：張偉倫
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蔚來（9866）董事長兼首席執行官李斌指出，公司將推出價格較但低的子品牌，目標是在2年內推出市場；又期望公司銷量可快速增長，在2030年時可成為全球五大汽車生產商之一。
他接受內地傳媒訪問時指出，挪威為公司在歐洲市場的第一站，現正計劃進軍德國市場，認為公司旗下車款ET7較適合當地。同時計劃在2025年底前進入美國市場。
李斌又指出公司作為一間初創公司，要錄得盈利尚要一段時間，又指出公司對開發汽車及基礎設施已投入大量資金，預料未來也如此。不過公司已有相應計劃，會逐步獲得利潤。他又提及Tesla須要16年時間才實現盈利，相信公司不用如此長時間。
他又指出Tesla將汽車行業轉變為電動車的過程中，發揮重要作用，可是對方亦面臨壓力，若未能將產品快速地改進及提供良好的服務，或很好遭到市場淘汰。
李斌又指出要想在汽車行業取得成功，需要持之以恒。「這相當於跑馬拉松，贏的不是前幾公里，而是最後幾公里。蔚來才剛剛開始，只有在十年後，才知道是否真的成功。」
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上季交付量創新高
蔚來在10月初時公布，上季交付量為3.16萬輛，按年增加29.3%，並創交付量新高。單計9月，交付量為1.08萬輛。
截至今年9月，蔚來累計交付量合共24.95萬輛。