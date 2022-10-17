卓悅陳健文︰致力推動跨境電商　「前朝」遺留問題與集團無關

疫情持續逾兩年，不少零售業大受打擊， 卓悅主席兼執行董事（0653）陳健文表示，疫情帶來危機，亦帶來機遇，目前卓悅透過旗下的卓悦科技及跨境電商 「香港貓 HKMALL」，致力推動「科技＋消費」模式。

陳健文解釋道，卓悅現時主要發展四大業務，包括傳統的卓悅實體店業務、跨境電商 、企業管理系統以及卓悅科技，當中跨境電商「香港貓 HKMALL」會員人數已超過100萬，並對接天貓、京東、 eBay等逾40個平台店鋪，可銷往34個國家，包括内地、英國、美國、澳洲、新加坡等。另外，卓悅已在荃灣卓悦大廈自設 KOL直播間，並提供9個直播平台「帶貨」。

「香港貓 HKMALL」 除銷售自家代理的品牌外，陳健文指，亦希望能為中小企提供服務及便捷的途徑，商家在「香港貓 HKMALL」上架產品是無需上架費用，平台僅抽取售出商品的3%佣金，現時平台主要銷售地是內地，而內地客戶可用人民幣交收，香港商家亦可收到港元。

卓悅自2020年3月起，在荃灣卓悦大廈自設 KOL直播間。（黃文琪攝）

合豐隆是「前朝」遺留問題

對於卓悅附屬公司合豐隆近日因欠租被呈請清盤，陳健文表示，合豐隆是集團持有，但管理並非卓悅，卓悅亦無須「子債父還」。市場仍會有很多人將一些「前朝」遺留下來的事項與目前卓悦的業務有所混淆。

陳健文續稱，合豐隆是「前朝」遺留下來的問題， 而目前卓悦旗下開設的實體店共有12間將不受影響，包括香港3間卓悅、澳門2間卓悅、 1間荃灣貓毛 727、 1間中環 bb+、3間Suisse Reborn專門店、2間Suisse Reborn概念店，集團的經營和運作將如常。