卓悅、華潤協議9億購荃灣總部　卓悅：業務轉型、不適合重資產

本地連鎖化妝品零售商卓悅控股（0653）公布，卓悅全資附屬公司卓悅投資跟華潤資本旗下CR Capital Investment （Cayman） Limited （CRCI）訂立有限合夥協議，涉資共5.5億元，卓悅與CRCI共同出資；同時有限合夥企業斥資9億元向卓悅收購「卓悅集團中心」等物業。

卓悅指出，相關決議案獲通過後，出售事項所得款項除會加強卓悅財務狀況及流動性之餘，銀行貸款及可換股債券將獲償還，因此卓悅資產負債比率及財務成本將大幅減少。同時由於卓悅向有限合夥企業租回所出售的辦公物業繼續用作主要營業場所，因此對營運影響甚微。

轉型「科技＋消費」 不適合重資產

卓悅又指，由於有限合夥企業投資回報主要來自租賃收入及該物業市值潛在升值，因此卓悅亦將能夠同時受惠其投資回報。加上卓悅現時已轉型到「科技＋消費」業務路線，並不適合重資產，將手上物業放售，套取現金全力發展新業務，更有利提升卓悅估值。

售後租回總部4年 期內租金2700萬

資料顯示，卓悅集團中心位於荃灣橫窩仔街36至42號及44至50號，為卓悅集團總部。卓悅將會售後租回該物業作其營運場所，為期四年，期內租金為2,700萬元。