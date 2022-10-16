「末日論」未能「整死」英鎊瑞信　台積電可以幸免嗎？｜鄭昆侖

毫無疑問, 在近幾個星期全球的財經傳媒以及視頻充斥了大量的「末日論」、「股災預警」、「經濟大衰退」等言論。問題是, 儘管市場內幾乎大多數的名宿（Ray Dalio、Cathie Wood等大哥大姐)、KOL、散戶投資者幾乎「一致看淡」, 但是市場的實際走勢卻是「彩你都傻」。

就舉幾乎所有人都看淡的英鎊為例。自從在9月26日一度低見1.038之後（9月26日收報1.068), 匯價（英鎊/美元)不但沒有跌穿1算, 反而一直企穩。最新匯價水平亦見1.118。諷刺的是, 美元/日圓的匯價自從9月26日起從144.8升至148.8水平, 表明2.7%的貶值。至於人民幣炒家被警告「久賭必輸」, 但是美元/離岸人民幣仍從7.173貶值至7.216的水平。似乎, 人人「吹到超危險」的英鎊, 反過來安全過其他貨幣。

連英國財政大臣關浩霆也可以被革職去托起英鎊, 在「內幕玩家」的世界其實有很多事情跟主流傳媒所相信的, 根本是截然不同呀。

太古（0019）、國泰（0293）：防疫措施放鬆後「見光死」？

筆者在8月14日提及到太古A (0019)的回購計劃成功地托起股價。自8月5日起, 太古A的股價從45.35港元升至55.35港元。計入1.15港元的中期息, 累計回報達24.6%，亦跑贏了全球大多數股份。港府近期將本地防疫措施放寬 （亦即「0+3」措施）, 亦利好太古旗下的國泰（0293）。

儘管多了港人離港旅行或會令太古旗下的商場人流轉弱, 但是國泰因素卻是這一輪的重要催化劑。只不過, 如果參考到北美的航空公司的情況, 那麼政府放寬防疫措施之後航空股反而會「見光死」。

就舉United Airlines (美股: UAL)為例, 歐美等地在2021年年中已放寬大部份防疫措施, 亦導致股價從2020年6月30日的34.6美元回升至2021年5月28日的58.35美元。然而, United Airlines的最新股價已回落至35.5美元的低位水平。儘管航班乘客人數恢復了不少,但是員工以及燃油成本回升亦影響了盈利前景。再者, 自從2022年第1季起全球面對由高通脹以及加息所引致的經濟衰退, 亦削弱了市場對於北美航空業的展望。

現時確實多了港人所進行的「報復式旅遊」, 惟其可持續性(Sustainability)亦有待觀察。（資料圖片）

至於國泰的情況, 現時確實多了港人所進行的「報復式旅遊」, 惟其可持續性(Sustainability)亦有待觀察。除了入境旅客人數已大不如前之外, 不少港人的債務水平偏高亦會受累於加息環境。一旦本地銀行「被迫追加按揭息率」, 這亦會影響到本地數以萬計供樓者的消費力了。

即使是對於低債務的一群, 這些人手頭上的資産（股票、債券、物業)尤其是在2022年明顯貶值, 因此其消費模式亦難以獨善其身了。

繼英鎊、瑞信之後, 末日情緒今次欲「拯救」台積電？

台積電(TSMC)的創辦人張忠謀近日在海外傳媒的訪問中表示，「如果台海發生戰爭，那麼台積電會被摧毀，所有一切都難逃被毀。」。

除了「灰飛煙滅」的擔憂之外, 不少投資者亦關注台積電的盈利前景。一個更加現實的事情是,自從2021年12月31日起計台積電的股價（美股: TSM)已從120.3美元累計跌了一半左右, 至63.9美元水平。一直以為台積電是固若金湯的台灣投資者, 近期也在急於查找台積電股價不濟的原因了。

儘管台積電的首3季的收入以及盈利仍然強勁, 但是市場所關注的是行業的低迷情況以及2023年盈利的不確定性。事實上, 台積電的管理層已經兩度將2022年資本支出（CapEx)預測下調。除了在7月份將2022年的資本支出預期設至400至440億美元的下限之外, 近日管理層亦承認整個全球半導體行業在2023年可能出現下行發出預警,而且台積電也難以倖免。管理層隨即將將2022年資本支出再下調至360億美元水平。

台積電是晶片代工製造業的「優等生」, 因此客戶未必敢輕易減少訂單。然而,當整個行業的弱勢已成「大勢所趨」, 那麼台積電的盈利見頂回落（大客戶Cut單）也只是時間問題。

事實上, 市場也不是後知後覺。早在今年首季Cryptocurrencies開始暴跌以及全球手機出貨量由升轉為跌, 市場亦開始拋售多隻半導體股份。大量涉及Crypto Mining挖礦機的GPU產品的Nvidia（美股：NVDA) , 股價亦由2021年年底的294.1美元跌至112.3美元水平。

無論如何, 「末日論」的湧現某程度上亦在暗示「中期底位」亦不遠矣。即使我們假設在台廠房「灰飛煙滅」, 台積電這一家「台美合資巨企」仍可以在其他地方生存下去。即使是台灣的財經人仕也明白台積電的主要股東便是以美資為首的外資法人。

就正如3星期之前Ray Dalio等名宿指出英國等同新興經濟、2星期之前不少傳媒以及KOL在散佈瑞信(Credit Suisse)等同「Lehman Brothers破產案2.0」的言論, 至於上週便出現了台積電的「灰飛煙滅」的言論。如果英鎊匯價沒有跌穿1算、瑞信到今天仍未破產, 那麼在可預見將來台積電也未必會「歸零」吧。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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