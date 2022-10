美債息飆升　收息股全線陣亡　達里奧「拯救」了英鎊？｜鄭昆侖

毫無疑問,英鎊匯價波動以及人民幣貶值是上週環球市場的焦點。儘管催化劑是英鎊匯價因素, 但是不少在香港上市的公用股、REITs、地產股全週向下。

市場擔心環球加息, 多於英鎊匯價波動

港燈(2638)上週下跌5.5%(5.50港元)、中電(0002)下跌7.5%(59.35港元)、領展(0823)全週亦下挫10.0%(54.9港元)。今年為止表現差勁的粵海投資(0270)上週下跌8.0%(6.29港元), 亦見自從2013年9月6日以來的最低水平。

即使是最受英鎊匯價影響的電能(0006),上週股價下跌7.2%(39.4港元)。同系的長江基建亦是下跌7.3%(40.05港元)。長實(1113)的大多數資產仍是中港兩地的物業以及發展項目, 理應不是太受英鎊因素的影響。然而, 長實的股價上週下跌10.3% (47.2港元)。本地地產股恒基地產(0012)也下跌8.4%(22.0港元)。

儘管是英資銀行, 但是渣打(2888)上週僅下跌5.9% (49.45港元)。同樣是英資銀行的匯控(0005)則下跌9.7%(41.25港元)。渣打很少涉英國零售銀行業務, 而且在中東、印度以及新加坡的業務比重較高。

如果參考年初至今(YTD)的總回報(股價變動+股息收入),那麼情況或更加明顯。東江水的供應者粵海投資年初至今涉負回報30.3%, 原因之一是粵海投資近年舉債去投資內地水利項目, 但是新項目涉疲弱的現金流。領展年初至今涉負回報17.9%、中電的負回報為21.5%。電能年初至今涉負回報13.2%, 亦優於只涉香港供電業務的港燈(負23.9%)。香港中華煤氣(0003)年初至今錄得40.1%的負回報。香港中華煤氣的母企恒基地產的的負回報也達28.1%。

總括而言, 市場的最大擔憂似乎並不是英鎊匯價波動因素。相反, 年初偏向低息率的香港中華煤氣(當時息率僅2.87厘)最受到環球加息的「傷害」。今年年初, 港燈當時的息率為4.2%, 亦低於電能的5.8%。同樣都是公用股, 香港中華煤氣的回報差過港燈, 而港燈的回報又弱於電能。息率水平之高低確實是一個重要的因素。

當投資者買入1年期美國國債可以享有4厘的回報率, 那麼即使是公用股股息率亦不宜低於5厘。由於美國息週期有可能持續至2023年的第3至第4季, 因此股息率最好有6厘以上吧。

Ray Dalio「反向」救了英鎊(Ray saves the Pound)?

至於忽然遭很多人(包括財演、財金界名宿、散戶、傳媒)唱淡(應該是發佈末日論)的英鎊(Sterling Pound), 英鎊兌美元(GBP / USD)不但沒有跌穿所謂的1算水平, 反而在極度悲觀的氣氛之下企穩了。

其實所謂的英鎊末日論是有點兒「多餘」的。美元強勢是主調, 因此大多數貨幣兌美元呈現貶值是正常走勢。不要說歐元、日圓、英鎊, 就算是疑似涉「維穩」的人民幣年初至今兌美元也貶了約11%。離岸人民幣也一度貶穿了歷史弱位水平(USD / CNH: 7.20), 亦導致中國人民銀行近日發表「久賭必輸(沽出人民幣)」的言論。

英鎊末日論的信奉者當然只集中英國政府的小型財政措施(The UK September 2022 Mini-budget)。老實說, 在經濟放緩(再加上加息、高通脹)的情況下英國政府推出逆週期經濟措施屬合適的做法(儘管未必可以說成德政)。Mini-budget主要是將英國個人利得稅率由20%降至19%,而且原本在2023年的企業稅率上調計劃(由19%調升至25%)將會取消。

那當然, 唱淡者有很多「理據」支持其說法, 包括財政政策將會推高英國在2023年的財政赤字以及國債水平。至於基金界名宿Ray Dalio﹙達里奧﹚似乎亦不甘寂寞,在9月28日於各大傳媒發表其看淡英國的論點。

Ray Dalio指出英國政府的做法猶如新興市場,而且財政措施應該無效(原文:Ray Dalio says UK operating "like an emerging country", spending plan 'suggests incompetence ")。筆者有理由相信Ray Dalio在9月26日英鎊匯價低見1.038水平,認為鎊價隨時跌穿1算水平, 因此信心十足地唱淡英國。

然而, 英鎊匯價不旦沒有跌穿1算, 反而在9月30日反彈至1.117水平。如果翻查Ray Dalio近年的「預測往績」, 亦不難發現其「燈力(反向指標能量值)」。

Ray Dalio指出英國政府的做法猶如新興市場,而且財政措施應該無效。﹙資料圖片﹚

在2021年9月15日,Ray Dalio公開指出現金(美元現金)為垃圾(亦即著名的Cash is trash論據), 因此不要持有美元。Ray Dalio當時亦有指出儘管 虛擬貨幣(Cryptocurrencies)有可能遭政府打壓, 但是仍然值得持有Bitcoin等Cryptocurrencies。

即使是2022年5月24日,Ray Dalio繼續指出美元仍是垃圾(原文:Cash is still trash)。

然而, 自2021年9月15日起美元指數已從92.6點上升至112.2的水平。同期,Bitcoin價格已從48,136美元跌至最新的大約19,277美元水平。若然跟Ray Dalio對賭, 似乎有利可圖。中國人民銀行的金句「久賭必輸」有其道理, 只不過賭得其法就有能「長賭長有」。

至於Ray Dalio的「燈力」, 當然不只是全因運滯。如果作出深入思考,亦不難明白這位名宿(Pundit)的邏輯其實存在很多「漏洞」。

在QE年代持有美元幾乎沒有利息收入, 因此當時(2010至2020年)現金接近「垃圾」。然而, 當美國大幅加息之際,美元便愈來愈有價值。作為江湖老手, Ray Dalio於2021年9月份仍未能夠從債券市場中看得出加息(QT)已是一個新常態, 似乎有點兒「水皮」。

至於今次的「英鎊末日論」事件, 以宏觀經濟分析「起家」的Ray Dalio有可能「老貓燒鬚」。第一, 即使英國的Mini-budget在2023年將會「駛大咗」而舉債, 問題亦不大。英國的「Debt-to-GDP」比率大約是95%, 低於美國的137%、法國的113% 、加拿大的118%。

第二, OECD組織的企業稅務改革將於2023年實施,因此英美加澳等國將會正式收取數碼稅。換句話說, 像Google、Amazon、Meta等科技巨企不再能夠依靠避稅中心(Malta、Ireland等等)逃稅, 反而要「乖乖地」交稅。因此, 2023年英國的財政問題似乎不大。不增加企業稅率可以吸引外資。

英國人時常說的「God save the Queen」、「God save the King」, 似乎將來可以加多一句「Ray saves the Pound (Ray Dalio saves the Sterling Pound)」了。

