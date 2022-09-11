環球金銀幣「女皇頭」舉足輕重　英國重磅股「受惠」亂局｜鄭昆侖

上週, 財經世界的重要事情包括環球加息抗通脹。即使是作風一直比較上猶豫的歐洲央行（ECB)也在9月份議息會議內加息75點子。至於英倫銀行（Bank of England), 原本在今週舉行議息會議。由於英女皇伊利莎伯2世（Queen Elizabeth II)近日逝世, 因此英國央行亦將9月份議息會議延期至9月22日。8月份英倫銀行已將利率水平調升50點子至1.75厘的水平, 而市場預期9月份議息會議將會再加息50點子(至2.25厘水平)。

在環球金銀幣的領域, 「女皇頭」佔重要的席位

至於1992年或之前鑄造的香港通用硬幣, 在背面印有伊利莎伯二世的側面頭像, 亦即俗稱的「女皇頭」。市面上仍流通的香港「女皇頭」硬幣已經愈來愈少, 但是對於環球金銀幣的領域, 女皇頭仍佔重要的席位。

事緣英國君主（Monarch)仍是加拿大以及澳洲的名義上元首, 因此兩國的法定貨幣印有英國君主的肖像。對於國際金幣銀幣市場, 加拿大楓葉（Maple Leaf）以及澳洲袋鼠（Kangaroo）系列涉很高的流通量, 因此女皇頭的硬幣在市場內仍然容易見到。

然而, 查理斯3世（King Charles III)成為英國君主, 亦暗示2023年在英加澳三國的新鑄造的金幣銀幣亦不會再是女皇頭了。

另外一個要留意的因素是美元強勢亦會影響到黃金以及白銀的市場價值, 因此中期而言這些金幣銀幣主要涉及收藏紀念價值。

英國富時100指數今年跑贏大市， 原因與油股、藥股及匯控表現相對好有關。﹙資料圖片﹚

英國富時100指數今年跑贏大市, 原因是2隻油股、一隻藥股、再加上一隻匯控

坊間有人以為英國的經濟差, 亦認為英國股市沒有太多的投資價值。然而,實情是英國股市在近2年表現不俗, 尤其是對於懂得選擇行業版塊的投資者來說。

年初至今（YTD)，英國富時100指數（FTSE 100)僅下跌1.6% (報7,351點)。計入英鎊兑美元的貶值, 以美元計價的負回報15%。由於英股指數偏向於高息(3.8厘左右), 因此實際總回報僅是負11至12%左右。

美國的標普500指數年初至今下跌14.9%(4,067點)。由於指數內科技股比重很高, 因此息率僅為1.7厘。

德國DAX指數年初至今下挫17.7%。計入歐元貶值11.3%因素, 以美元計價的負回報達27%。

至於以中資科技為主導的恒生指數以及國企指數, 年初至今分別下跌17.2%以及19.6%。

德國現時面臨嚴重的能源短缺問題以及直接投資俄羅斯的資產面對撥備情況, 因此股市表現特別地差亦是乎合現實形勢。

至於為何英國富時100指數表現不太差, 原因是不少重磅股份反而「受惠」現時局勢。

石油兼天然氣巨企Shell 是富時100指數的最大市值的成份股。Shell的美國ADR(美股：SHEL)年初至今上升23.6%(53.65美元), 全年息率約為3.5厘。

另一隻油股BP也是貢獻者, 其美國ADR(美股：BP)年初至今也上升19.0%(31.69美元), 全年息率約為4.5厘。

世界5大石油企業（其餘3間是Chevron、Exxon Mobil、Total Energies) 之中, 其中有2間是富時100指數成份股。國際油價氣價高企, 亦利好油股表現。

富時100指數10大市值股份之中, 也有好幾隻表現不俗(以美元或港元計）的股份, 包括藥股Astrazeneca (+4.5%)、匯控（+2.4%)、煙草股British American Tobacco (+8.7%)。

只不過, 市場內近年大多數人集中於科網股、虛擬貨幣、ETFs (但是指數通常集中於科網股)， 因此即使是某些行業版塊今年仍是向好也不關他們的事了。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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