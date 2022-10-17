大快活50周年　推出全新「大快活APP」　外賣自取可預先落單付款

大快活（0052）慶祝成立 50 周年，今年 10 月至 12 月期間陸續推出不同慶祝活動及推廣，除了早前讓前線同事換上50周年制服等主題佈國之外，今日更推出全新「大快活APP」，集訂餐、優惠、環保及關愛社區於一身，讓大快活會員於外賣自取美食時可以預先落單及付款。。



大快活為慶祝成立 50 周年，由10月7日起，所有分店的前線同事換上50周年制服；並全線使用復刻版紙杯、膠袋及托盤紙，以增加喜慶氣氛及連結廣大顧客。集團又於各分店展示大快活50周年海報，全系列共有50張，當中有一半是關於員工故事，其他主題包括公司里程碑、懷舊物件及餐點等，細述過去50年的點滴。

另外，集團精選出多款懷舊菜式，並於11月在全線分店推出復刻版本，顧客於推廣期內可品嚐到大快活不同年代的特色美食。

大快活亦計劃推出限定懷舊店，其中將旺角西洋菜南街分店（地址：九龍旺角西洋菜南街6-12A號地下入口及地庫）於11月變身成期間限定的「大快活懷舊店」。全店換上大快活分店於70年代的裝橫及佈置，並展示不同年代的懷舊物件，包括復刻版的制服，顧客能置身於充滿懷舊感的店舖內享用優質美味的食品。

今日，大快活同時宣布推出「大快活APP」，集訂餐、優惠、環保及關愛社區於一身，顧客除了可選擇網上點餐（Click-and-Collect）服務，會員亦可透過APP預訂節日及派對美食。

除了外賣自取訂餐功能及優惠，集團於「大快活APP」內加入可持續發展元素，帶來創新的「走塑．齊齊捐」活動，推動減廢及惜食，連結社區，並鼓勵社會各界珍惜資源。