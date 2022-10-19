施政報告｜保監局全力支持報告中促進保險業發展措施

保險業監管局歡迎行政長官發表的《2022年施政報告》，並全力支持當中提出促進香港保險業發展、強化其作為全球風險管理中心和區域保險與再保險樞紐地位的措施。

保監局主席姚建華表示：「《施政報告》全面配合國家《十四五規劃》及國內國際雙循環戰略，有助充分發揮香港作為『超級聯繫人』的關鍵作用。我們歡迎政府制定政策，推出進取的措施吸引海外人才來港，為經濟復常之路注入新動力。」

保監局現正積極就《施政報告》中提到的多項措施與內地監管機構及其他相關部委協商，包括成立保險售後服務中心和推出創新型跨境汽車保險產品，讓頻繁往來大灣區的中港兩地居民可早日受惠。另外，特殊用途保險公司規管制度自去年推出後已有兩筆巨災債券於香港發行，保監局會加強推廣工作，致力建立一個穩定而蓬勃的保險相連證券生態圈。至於風險為本資本制度方面，法律草擬工作已進入最後階段，目標是於2024年內實施制度。保監局亦正與政府緊密合作，於今年內就設立保單持有人保障計劃的建議，展開公眾諮詢。

姚建華說：「我們會一如既往，與業界同心協力促進香港保險巿場的可持續發展，提升其環球競爭力，並致力為投保人提供更佳保障。」