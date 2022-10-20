金沙中國上季LBITDA 1.52億美元　收益按年大減近6成

金沙中國（1928）母公司Las Vegas Sands Corp.公布截至今年9月底止第三季業績，期內金沙中國經調整物業LBITDA 1.52億元（美元‧下同），去年同期錄EBITDA 3,200萬元。

季內金沙中國淨收益為2.51億元，按年減少58.9%，淨虧損擴大至4.72億元。

季內澳門威尼斯人錄LBITDA 3,700萬元，倫敦人經調整物業LBITDA為6,000萬元，巴黎人經調整LBITDA為3,700萬元，百利宮則錄EBITDA 600萬元，按年大跌85.7%，澳門金沙經調整物業LBITDA為2,200萬元。

對澳門旅遊業復甦具信心

LVS主席兼行政總裁Robert Glen Goldstein指出，對於在9月有機會就澳門6個博彩經營批給之一提交標書滿懷感謝。現正處於公開競投方案的諮詢階段，因此目前無法進一步評論有關程序。

Robert Glen Goldstein又表示，公司一直堅信澳門是全球旅遊及休閒中心。在過去的20年來，一直為非博彩業務的最大投資者及營運商，非常歡迎有機會在未來十年及以後加大公司於澳門的非博彩產品及服務的投資。

公司對澳門旅遊業的復蘇及其長期增長前景充滿信心。此外將盡最大努力支持澳門的經濟多元化發展，使其轉化為亞洲領先的會展獎勵旅遊及休閒遊客的目的地。