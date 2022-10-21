高息搶存｜富邦加1年期美元存款利率至5.1厘　起存額100萬港元

本港銀行繼續以高息吸納存款，富邦宣布從今日（21日）至下月30日，個人客戶以新資金開立定期戶口，12個月定期存款最高利率為4.6厘。

至於3個月﹑6個月及9個月港元定期存利率分別為4.1厘﹑4.4厘及4.5厘，起存額為100萬元。

該行亦上調美元定期存款利率。3個月﹑6個月及9個月美元定期存款利率，分別為4.6厘﹑4.8厘及4.95厘，12個月存款利率為5.1厘。起存額為新資金100萬等值港元。

信銀國際升1年期美元及港元定存利率至4.2厘

信銀國際亦上調港元及美元存款利率。由今日起客戶透過「inMotion 動感銀行」以新資金敘造12個月港元或美元定期存款，年利率為4.2厘，起存額分別為1萬及1,500美元。

交銀香港將12個月港元定存利率調高至4厘，起存額為2萬元。星展客戶以新資金敘造12個月定期存款，利率為4厘，起存額為20萬元。

大行渣打日前亦宣布將定期存款利率上調。該行持有出糧戶口的客戶，若以新資金開立12個月定存，年利率為4厘，起存額為1萬元。其他客戶的6個月及12個月定存利率，分別為3.6厘及3.8厘。