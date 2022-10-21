人民幣離岸價再創新低　5000億定期存款恐「捱價」　專家教路換馬

人民幣一直是熱門的定期存款貨幣，參考金管局數據，本港銀行體系中的人民幣存款，達到5,000億元。然而今年來美元強勢持續，人民幣離岸價終跌穿7.27大關，失守上月人民銀行削減外匯存款準備金率以來的低位，再創新低，一眾存戶恐面臨「賺息蝕價」。



人民幣離岸價上日（20日）跌穿7.27大關，低位見7.279，再創新低。至於在岸人民幣表現則相對較穩定，雖然一度失守7.24，創逾3星期新低，不過仍舊守穩9月中的關鍵水平7.25。分析相信，兩者的差異，與內地官方機構不時釋放匯率維穩的訊號有關。

其中一個特徵，是人行開出的中間價，持續較市場預測為高，企圖降低市場對人民幣貶值的預期。

官方開出中間價，較市場預測均值偏強950個點，刷新了2018年有預測數據以來最大偏強幅度，且連續顯著偏強天數達到36天，繼續釋放穩定信號。(資料圖片)

官方開出中間價 較市場預測高出近1000點

人民幣兌美元中間價上日（周四）報7.1188，雖然按日下調83個基點，不過，匯率仍較市場預測均值偏強950個點，刷新了2018年有預測數據以來最大偏強幅度，且連續顯著偏強天數達到36天，繼續釋放穩定信號。

上海商業銀行研究部主管林俊泓接受訪問指出，人民幣走勢向下，主要是兩個因素，一來是息差因素，美國持續加息令到中美國債息差倒掛擴大。現時市場對美國今次加息的「終點」利率持續上調，留意到美國債息持續攀升，十年期美國債息已經升破4.1厘，都加大人民幣貶值壓力。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，在利差及政治兩大因素下，人民幣大機會持續貶值，相信會跌至7.3水平。

利差+政治兩大因素 人民幣料跌至7.3

市場早前廣泛預期，今次加息的「終點」會是4.5厘左右；不過，由於美國通脹持續高位不退，參考利率期貨數據反映，交易商預料，未來兩個月美國分別加息0.75厘的機會最高。至於本輪利率高位，相信會是明年5月，屆時聯邦基金利率將升至4.97厘。

林俊泓的看法則更為進取，相信聯邦基金利率「至少會升穿5厘，甚至有機會高見6厘」，原因是通脹較預期頑強。

第二個是政治因素，現時中國正在舉行二十大的重要政治會議，外界對下屆總理人選以及晉身政治局常委會的人選傳聞甚多。本周《華爾街日報》流傳出來的政治局常委名單，引起投資者關注，因為傳言中的人選和早前市場的預期相距甚大。在政治不明朗的氣氛下，加大了人民幣貶值的壓力。

本周《華爾街日報》引述「親近黨內領導人」消息報道，指習近平可能將上海市黨委書記李強送進政治局常委會，同時更會是接替現任總理李克強的熱門人選。這與過去許多分析預測，現任全國政協主席汪洋，是或國務院副總理胡春華可能出任總理的看法，有明顯差異。。（AFP）

本周《華爾街日報》引述「親近黨內領導人」消息報道，指習近平可能將上海市黨委書記李強送進政治局常委會，同時更會是接替現任總理李克強的熱門人選。過去許多分析預測，現任全國政協主席汪洋，是或國務院副總理胡春華可能出任總理。

消息指內地研放寬隔離措施 匯率一度反彈

對於有外電消息指，中國據報正在探討是否放寬入境旅客的強制隔離措施，考慮將隔離期縮短為「2+5」，即2天閉環防疫集中隔離外加5天居家自我健康監測，一度刺激離岸人民幣大幅反彈逾400點子。林俊泓認為，暫時仍是傳聞，難以判斷。另外，他指出，現時官方積極發出政策訊號，希望扭轉市場對人民幣的貶值預期。不過，相信難度較高，現時傾向相信人民幣會繼續有序貶值，相信會進一步貶值至7.3水平。

定存利率方面，現時市場發鈔行及中型銀行，對吸納人民幣存款並不算積極，開出的利率欠吸引力。6個月的定期利率普遍為1厘-2.3厘，12個月的定期利率亦只是2.1厘至2.4厘左右，而且高息的優勢多數由中型銀行提供，發鈔行的利率更低。(資料圖片)

本港人民幣存款達5000億元

人民幣一向是本港熱門的定期存款貨幣之一。根據金管局官方數字，本港銀行體系中，人民幣存款規模達到8,400餘億元，當中是定期存款的金額，達到5,000億元人民幣。因此，人民幣匯率持續貶值，對削弱一批食息一族的回報。

定存利率方面，現時市場發鈔行及中型銀行，對吸納人民幣存款並不算積極，開出的利率欠吸引力。6個月的定期利率普遍為1厘至2.3厘，12個月的定期利率亦只是2.1厘至2.4厘左右，而且高息的優勢多數由中型銀行提供，發鈔行的利率更低。

美元利率超港元人民幣 期限宜短不宜長

問及現時手上持有人民幣定期的市民，應如何部署，林俊泓回應指出，美元持續強勢下，美元的定期利率，比人民幣及港元更高，因此建議改為做美元定期，爭取更高利率回報。存款期限上，宜短不宜長，不要訂下太長的年期的定期存款，建議以三個月定期更佳，每季續做。直至明年市況開始逆轉，當美國利率預期出現轉變，有機會掉頭減息時，才考慮將美元換回其他貨幣。