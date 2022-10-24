人才短缺　銀行學會稱移民潮非單一因素　培訓本地人才屬重中之重

香港各行各業均致力發掘出更多人才，香港銀行學會行政總裁梁嘉麗引述勞福局數據，金融服務業人才從2017年至2027年，將需要3萬人左右，當中銀行業約為7,500人。她又指出移民潮非導致業界出現人才短缺的單一因素。縱使行業對海外人才持開放態度，惟強調培訓本地人才屬「重中之重」。



香港銀行學會調查發現，有93%受訪者認為，本港在金融科技面對人才缺口，另外在ESG方面也有同樣問題（85%），新知識及技能（特別是監管合規）則有81%，均較去年有所上升。

該學會行政總裁梁嘉麗表示，移民潮並非導致銀行業人才短缺的單一因素，最大原因為業界在金融科技、大灣區及ESG發展過程中，在產品推出及流程等方面，存在較大人才需求。銀行業對於海外人才一向持開放及歡迎態度，但同時培訓本港人才更為「重中之重」，幫助原本在銀行業內人士進行轉型。

專業資格互認助人才前往灣區發展

調查又發現，有興趣前往大灣區發展的受訪者下跌至37%，相較去年調查則有高達52%。梁嘉麗表示，疫情令人口流動性下降，可能是其中一個因素，但相信相關機遇仍存。有82%受訪者認同，跨境專業資格互認有助吸引更多人才前往灣區發展。

對於《施政報告》提出的吸引人才政策，她相信有助銀行業在政府一站式平台幫助下，吸納海外人才，預計政府未來會陸續再推出更多相關的新措施。對於銀行業如何搶人才，她就相信除了工資之外，也包括培育人才策略。