李家超：人才流失未見頂但不遠矣　香港DNA「有美貌、有智慧」

特首李家超今日（23日）出席電視節目，提到《施政報告》內有關房屋及「搶人才」的政策。他形容，本地人才流失情況「雖不（見）頂，但不遠矣」，強調香港原生「DNA」強大，可謂「又有美貌，又有智慧」，有信心說好香港故事，吸引各地人才來港。



香港美貌與智慧並重 人才流失快到頂

李家超在施政報告中承認，香港過去兩年流失約14萬勞動人口，被問到流失是否「到頂」，他表示：「雖不頂（按：指見頂），但不遠矣」，他承認本地防疫措施或阻礙人員往來，令爭奪人才「爭咁啲」，但強調香港有清晰的防疫政策與復常路線圖，未來必定會逐步開放。

他補充，制定吸納人才的政策時，一向有代入人才角度思考香港是否能提供足夠的機會及良好環境，他直言：「我哋（香港）本身個DNA，又有美貌，又有智慧，大家都好欣賞呢個地方，一直都有吸引力，3年前相當有吸引力，唔憂人才，源源不絕！再加上我哋（香港）𠵱家強身健體，發展機會多咗好多。」例如八大中心發展、大灣區、 十四五規劃、產業發展等，形容「創科之路，就係明天之路」。

李家超更指，在香港的生活質素良佳：「香港係唔會悶架，幾多點都有交通工具。」加上，政府將為高端人才度身訂造留港發展的優惠及配套，較其他國家更為主動積極，會按年檢討政策成效，不過強調有信心達標。政府未來亦會更主動向人才推廣香港：「唔係等佢（人才）敲門，係我去敲佢度門，去到你面前同你講『我（香港）就係咁靚，你嚟啦』。」

隔離設施也可改成簡約公屋？李：須再研究

李家超表示，推出「簡約公屋」後，有信心可將公屋輪候時間縮短，綜合來看，市民最長只需輪候4.5年，而簡約公屋由政府興建，有配套，模仿公屋標準，提供冷氣機、熱水爐等，亦是政府已經熟悉啲土地，不怕被程序阻礙，「知道可以喺邊度起，有信心可以喺兩年後有，三至四年後達到供應高峰期。」

坊間有聲音建議，政府改建閒置隔離設施為過渡性房屋或「簡約公屋」，李家超解釋指，設施仍需為新冠肺炎及冬季流感作準備，加上當時興建隔離設施，原意為應急設施，若要長期使用，則需要進行多項修補工程，要增加開支。

李家超又稱，不會排除發展郊野公園邊陲地的可能性，但做任何事情都要有優次，政府會先採取爭議性較少的做法。