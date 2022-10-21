本港高技術人才減8.8萬有明顯缺口　經商人才專組或明年落實

特首李家超首份施政報告首次披露，過去兩年流失約14萬名勞動人口。勞工及福利局局長孫玉菡今早（21日）在電台節目上表示，14萬人當中高技術人才達8.8萬人，佔約三分之二，本港有明顯人才缺口，必須採取積極措施解決人才短缺問題；還認為香港自有優勢，「全世界都搶緊人才」，但他指勞動人口減少不代表全部都是外流。



出席同一電台節目的商務及經濟發展局局長丘應樺則表示，港府將聯合內地與海外17個辦公室成立經商人才專組，現正籌備名單，希望今年底可落實，並於明年開始執行。



▼施政報告提出要「搶人才、搶企業」▼



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本港人才缺口明顯 惟缺乏短期止血措施

孫玉菡表示，勞動人口減少不代表全部都是外流。但指14萬人當中，25至39歲的精壯年減少7.8萬；高技術人才有8.8萬人，佔約三分之二，本港有明顯人才缺口，必須採取積極措施解決人才短缺問題。

但被問到政府是否採取短期止血措施時，孫玉菡表示，「人才選擇主要睇機遇、自己嘅事業發展同埋當地經濟發展」，認為香港自有優勢，強調「全世界都搶緊人才」。

▼特首李家超首份施政報告懶人包▼



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經商人才專組將明年執行

丘應樺表示，政府將在今年內成立引進重點企業辦公室，還將成立「引進重點企業諮詢委員會」，邀請有份量的業界人士，提供意見給財政司司長，並集結跨政府部門商討哪些企業具代表性、對香港產業發展、長遠經濟發展帶來效益。

丘應樺稱，港府將聯合內地與海外17個辦公室成立經商人才專組，主動尋找招商目標，探討外地發展新突破，促進資訊交流，現正籌備名單，希望今年底可落實，並於明年開始執行。

▼10月18日 李家超展示施政報告▼

