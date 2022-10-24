畢馬威：逾9成家族辦公室及高淨值投資者對虛擬資產感興趣

畢馬威中國及Aspen Digital最新研究顯示，92%受訪者對虛擬資產投資感興趣，其中58%的家族辦公室及高凈值人士已作出相關投資，34%正計劃進行相關投資。

目前，60%受訪家族辦公室和高淨值人士的投資組合中只有不足5%屬於虛擬資產，而54%受訪者表示有意配置5%至30%於這項資產類別上。

所有投資虛擬資產的受訪者均持有比特幣

虛擬資產投資以加密貨幣為主。所有投資虛擬資產的受訪者均持有比特幣，87%的受訪者持有以太幣。與此同時，投資者對去中心化金融（DeFi）及非同質化代幣（NFT）的關注增加，目前持有虛擬資產的受訪者中，有60%投資於NFT；DeFi代幣仍在不斷湧現，47%持有虛擬資產的受訪者投資於DeFi代幣。

虛擬資產服務供應商亦正在崛起，尤其是加密貨幣交易所和軟件開發商。58%的受訪者投資於這類服務提供商，而21%的受訪者表示正計劃在未來進行此類投資。

畢馬威中國及Aspen Digital最新研究顯示，92%受訪者對虛擬資產投資感興趣，其中58%的家族辦公室及高凈值人士已作出相關投資，34%正計劃進行相關投資。（資料圖片）

畢馬威中國金融服務業合夥人馬紹輝（Paul McSheaffrey）表示，近期虛擬資產市場的增長反映市場可能會持續出現新產品，同時監管制度亦會持續完善，以應對虛擬資產相關議題。投資者在增加虛擬資產配置時，需要相關對沖及衍生產品以有效管理風險。在比特幣和以太幣等流行代幣以外，開發其他對沖及衍生產品，將有助推動更廣泛的虛擬資產配置。

該報告的調查在2022年第二季進行，綜合來自位於香港和新加坡的30個家族辦公室和高淨值人士的意見。報告同時對領先的基金、家族辦公室、外部資產管理公司和高淨值人士進行深入跟進訪問，加深了解有關投資者信心的觀點。