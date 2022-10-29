馬斯克完成收購Twitter　稱讓這隻小鳥獲自由身

電動車生產商Tesla創辦人馬斯克已完成收購社交媒體Twitter，並且擔任行政總裁，同時發出完成後首條推文，指出已讓這隻小鳥獲得自由身。

隨著交易已完成，已於周五（28日）停牌的Twitter亦啟動其退市程序。據Twitter於周五向美國證券交易貿員會提交的文件顯示，該公司將於下月8日從紐交所退市。

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

馬斯克又指出Twitter計劃成立監督委員會，在委員會運作前不會作出任何內容決定，並有可能解除所有賬號禁令。至於委員會的細節，馬斯克並無作披露。他亦指出目前並無就內容政策作出任何變動。

關注特朗普賬號會否獲解封

美國前總統特朗普的賬號遭到Twitter永久禁止，外界正關注隨後特朗普的賬號會否獲解禁。

在馬斯克完成收購後，美國汽車生產商通用汽車（GM）表示，暫停在Twitter刊登廣告。

《CNBC》於馬斯克完成交易後向多間汽車公司，有關在Twitter刊登廣告事宜。GM回應時指出正檢視該社交媒體新管理層的方向，所以暫停在該平台刊登廣告，惟會透過平台與客戶溝通。至於電動車企Nikola則指出，維持原有方針不變。