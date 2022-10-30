疫下僱主欠供強積金數字上升　劉麥嘉軒：推新措施對付違規個案

近日出現多宗餐飲業拖欠強積金供款的個案，積金局主席劉麥嘉軒今日（30 日）發表網誌指，疫情持續影響香港經濟近三年，拖欠強積金供款的情況在疫情後有所增加。如本年度4月至9月份，局方已發出超過17萬張付款通知書，按月平均為28,500張，比過去三年為高，反映僱主拖欠強積金供款情況有上升。



劉麥嘉軒指，絕大部分僱主都奉公守法，拖欠強積金供款而需要局方採取跟進行動的比例只佔少數。一旦發現有違規情況，局方會主動為受影響僱員向僱主展開追討拖欠強積金供款「四步曲」。第一步會即時向拖欠供款的僱主發出付款通知書，為受影響的僱員追討拖欠供款連同附加費，成功追討的款項將會直接存入僱員的強積金帳戶。

六個月發出超過17 萬張付款通知書

過去三年，積金局發出的付款通知書數目持續上升，由新冠疫情前、即2019至20年度約 26萬張，上升22%至 2021至22年度的近32萬張。而本年度首六個月、即4月至9月，局方已發出超過17萬張付款通知書，按月平均為28,500張，比過去三年為高，反映僱主拖欠強積金供款的情況自疫情開始以來有所上升。

（積金局資料）

上年度成功追討約1.4 億拖欠供款及附加費

劉麥嘉軒續指，如僱主沒有在付款通知書所定的限期前補交拖欠供款，積金局會展開第二步的工作，聯絡僱主以搜集僱員入息等資料，並要求僱主即時補交所有拖欠款項。如僱主仍繼續拖欠供款，積金局會進 行第三步的工 作，向僱主展開民事申索程序，代僱員入禀法庭追討拖欠供款及附加費。

她提到，於2021至22年度，積金局成功為超過8萬名僱員追討約1.4 億元的拖欠供款及附加費。而本年度首六個月、即4月至9月就成功為超過5萬名僱員追討約共8,400萬元拖欠供款及附加費。

若拖欠供款個案涉及僱主清盤或破產，積金局便會採取第四步行動，為僱員向清盤人或破產管理主任提出欠債證明。如其後收到清盤人分派的款項，積金局會經強積金受託人存入僱員的強積金帳戶。

劉麥嘉軒。

劉麥嘉軒又指，積金局一直與工會保持緊密聯繫，令局方能迅速接觸受影響工友及掌握個案細節，以便及早跟進。以最近數宗餐飲業拖欠強積金供款的個案為例，積金局主動與工會聯繫，並參與工會安排的會議，直接向工友講解追討拖欠供款程序，同時即場向工友索取他們的資料以加快跟進。

推出新措施對付違規個案

另外，積金局亦推出新措施對付違規個案，包括要求強積金受託人完成處理僱主供款後，須以電郵通知計劃成員；並準備延長熱線服務時間，以方便更多有需要的人士，向局方查詢及／或作出投訴。未來，積金局更可透過積金易平台直接收到拖欠供款報告，屆時便可更快捷、更針對性採取執法行動。