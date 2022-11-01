大灣區集金融、創科及先進製造一身　蘇祖耀︰現在是「中國時代」

粵港澳三地合作更緊密，大灣區發展一日千里。《香港01》昨日﹙10月31日﹚舉辧第二屆「大灣區互聯共創研討會」，嘉賓講者粵港澳大灣區經貿協會會長蘇祖耀表示，現在是「中國時代」，由以往走出去，到世界要走進中國，而二十大報告中提出不少要點，具龐大機會，包括加快構建新發展格局，著力推動高品質發展；實施科教興國戰略，強化現代化建設人才支撐；推動綠色發展，促進人與自然和諧。

蘇祖耀稱，紐約大灣區是金融、三藩市是創科，東京是先進製造業，而粵港澳大灣區則包括所有元素，機遇十分龐大，「全國外來人口都來到大灣區，區內未來幾年人口料由8,000萬加至1.2億。全國亦有4億名中產，消費力不容低估！」

粵港澳大灣區經貿協會會長蘇祖耀（左三）指出，粵港澳大灣區則包括金融、創科及先進製造元素，機遇龐大。（羅國輝攝）

「T10條」應對本港挑戰

話雖如此，他直言香港也面對不少挑戰，包括全球政局不穩定、中小企「財困」、社會撕裂、老齡化、年輕人對未來感迷茫等。

蘇祖耀提出「T10條」作應對，包括重建信心﹙Trust ﹚、提出變革﹙Transformation﹚、適能過渡﹙Transition period﹚、迎接變動﹙ Turbulence﹚、政府主導﹙Top Down﹚、科技創新﹙ Technology Innovation﹚、區域改革﹙Territory reconstruction﹚、吸納人才﹙Talent﹚、落地實施﹙Transaction Opportunity﹚及爭取時間﹙Time﹚。

講及對初創的扶持，他認為，具人工智能、區塊鏈、雲計算、數據、5G元素的企業，都應支援。