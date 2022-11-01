資本集團CEO稱身體不適　將不赴金融峰會　至今4名金融界巨頭缺席

金管局舉辦的國際金融領袖投資峰會今晚有歡迎晚宴，明日（11月2日）正式舉行，惟最新再有一位金融界巨頭表示會缺席！

資本集團﹙Capital Group﹚CEO阿穆爾（Timothy Armour）指身體不適，不會出席金融峰會，成為第四名缺席的主要嘉賓。該集團發言人指，集團董事長兼首席執行官阿穆爾由於身體不適，將不會出席國際金融領袖投資峰會。他原定於參與周四（3日）的「在動盪市況如何管理資產」專題討論。

早前花旗行政總裁Jane Fraser及黑石總裁Jonathan Gray因確診新冠而未能出席，加上巴克萊行政總裁 Venkatakrishnan亦因行程安排而取消訪問亞洲計劃，阿穆爾將是第四名缺席的主要嘉賓。

值得一提，國際金融領袖投資峰會，惹來個別美國政客關注。美國國會議員默克利（Jeff Merkley）和麥戈文（Jim McGovern）日前表示，銀行家出席峰會將令他們成為內地和香港當局侵犯人權及輸出非自由世界秩序的同謀，甚至是為特區領導層提供政治掩護，促他們重新考慮是否出席峰會。他們又指，增加對威權政府的投資將損害美國國家利益。

李家超早前指，分別有3人分別因染疫及行程有變而缺席，情况符合預期。（梁鵬威攝）

特首︰情况符合預期

特首李家超今早指，將舉行的金融峰會將有近200人參與，有不同地方的金融領袖出席，與香港討論分享及交流經驗，目前分別有3人分別因染疫及行程有變而缺席，認為佔相當小數目，又指情况符合預期。

除了重磅嘉賓減少外，強烈熱帶風暴尼格也持續影響本港天氣，令活動增變數。金管局早前回覆《香港01》查詢時指，本港以及峰會一樣，已為潛在的惡劣天氣做好充分準備，會議將會按計劃舉行，局方所邀請的人士及傳媒，在安全的前題下將按計劃參加。