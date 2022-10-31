金融峰會｜陳茂波「轉陰」　料獲當地政府特事特辦　日內啓程回港

政府最新公布，正在沙特阿拉伯利雅德的財政司司長陳茂波，2019冠狀病毒病快速抗原測試結果呈陰性，已安排日內啓程回港，預計明日（11月1日）下午抵港。



早前出訪中東的陳茂波，在上周四（27日）對2019冠狀病毒病快速抗原測試呈陽性，故延長了在利雅德的停留時間。連同今日，陳茂波在五天內的檢測結果由「陽轉陰」，政府發言人指已安排日內啓程回港。

香港金融管理局將於11月1日至3日舉行國際金融領袖投資峰會，作為「主人家」之一的財政司司長陳茂波，原定須於2日及3日負責兩場主題演講。

根據金管局提供的會議詳情，撇除11月1日的歡迎晚宴，陳茂波須在11月2日的中午12時40分至50分負責主題演講，並在11月3日10時05分至15分負責另一場主題演講。

或獲沙特政府「開綠燈」

據沙特阿拉伯衛生部門指引，打齊疫苗的確診人士，如果屬輕症或無症狀並毋須入院，須於病發當日起自我隔離至少7日。假如以陳茂波27日快測陽性起計，他最快可於本周三（11月2日）完成當地隔離要求。不過，根據政府發言人指，陳茂波已安排日內啓程回港，或已獲沙特政府「開綠燈」，無須自我隔離至少7日。

根據特區政府現行抵港檢疫安排，入境人士須於登機前24小時內進行快測，並須預先在衛生署網站填寫健康申報表並獲得「綠碼」。抵港後，入境人士需要在機場進行核酸採樣，便可離開。